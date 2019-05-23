苹果2019款iPhone现身EEC数据库：共11款型号

IT之家5月23日消息 据9To5Mac报道，2019年苹果新iPhone出现在了欧亚经济委员会数据库中，型号为A2111，A2160，A2161，A2215，A2216，A2217，A2218，A2219，A2220，A2221和A2223。

据介绍，该数据数据库的记录依赖于加密技术，这意味着几乎所有苹果的硬件产品都会在某个时间显示出来。1月份，iPad Air和iPad mini 5在正式发布前几个月就出现在该数据库了。

预计A2111，A2161，A2215三个型号是iPhone XR继承者，其他型号则是iPhone 11和iPhone 11 Max。

不久前，新款的iPhone的带壳渲染图也曝光了，从曝光的手机壳可以看出，iPhone XI/Max的左侧是音量键和静音键，而且静音键似乎也改为了圆形。手机的右侧是电源键，电源键的上方似乎还有一个小的按键。

▲iPhone XI 手机壳设计

▲iPhone XI Max

根据之前的报道，iPhone XI的屏幕将类似于去年推出的iPhone XS，配有5.8英寸的显示屏，Max版本为6.2英寸，刘海和边框也与iPhone XS设计相似，但是宽度进一步已经减小。

根据内部的消息，新款iPhone XI的尺寸大约为143.9 x 71.4 x 7.8毫米（加上后置摄像头9毫米）。此外，苹果仍沿用lightning接口。