微博发布2019年第一季度财报：净营收3.992亿美元，同比增长14%

中国北京/ 2019年5月23日 中国社交媒体微博公司（NASDAQ：WB）今日公布了截至2019年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。

“我们对微博第一季度的业绩感到满意。”微博首席执行官王高飞表示，“借助有效的产品升级和渠道投入，微博实现了不错的流量增长。同时，一季度，我们品牌广告营收增长强劲，这得益于微博全面的社交营销方案和不断提升的广告营销效果，为品牌广告主带来独特的营销价值。”

2019年第一季度业绩焦点

·净营收3.992亿美元，同比增长14%。

·广告和营销营收3.411亿美元，同比增长13%。

·增值服务营收5800万美元，同比增长24%。

·归属于微博的净利润为1.504亿美元，同比增长52%，合每股摊薄净盈利66美分，上年同期为44美分。

·非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.285亿美元，同比增长14%，合每股摊薄净盈利56美分，上年同期为50美分。

·2019年3月的月活跃用户数（MAUs）较上年同期净增约5400万，达到4.65亿。月活跃用户数中94%为移动端用户。

·2019年3月平均日活跃用户数（DAUs）较上年同期净增约1900万，达到2.03亿。

2019年第一季度企业业绩

2019年第一季度净营收3.992亿美元，较上年同期的3.499亿美元增长14%。

2019年第一季度广告和营销营收3.411亿美元，较上年同期的3.029亿美元增长13%。来自中小企业和大客户的广告和营销营收为3.245亿美元，较上年同期的2.766亿美元增长17%。

2019年第一季度增值服务营收为5800万美元，较上年同期的4690万美元增长24%，主要得益于2018年第四季度收购的直播业务产生的营收。

2019年第一季度成本和开支总计2.761亿美元，上年同期为2.405亿美元。成本和开支的同比增长主要与直播业务产生的营收分成，以及人力相关成本和开支增长有关。2019年第一季度非美国通用会计准则成本和开支为2.624亿美元，上年同期为2.293亿美元。

2019年第一季度运营盈利为1.231亿美元，上年同期为1.094亿美元。2019年第一季度非美国通用会计准则运营盈利为1.368亿美元，上年同期为1.206亿美元。

2019年第一季度非运营盈利4860万美元，上年同期为760万美元，这主要与2019年第一季度投资的公允价值调整带来的3850万美元收益有关。

2019年第一季度的所得税开支为2110万美元，上年同期为1830万美元。

2019年第一季度归属于微博的净利润为1.504亿美元，上年同期为9910万美元。2019年第一季度归属于微博的每股摊薄净盈利为66美分，上年同期为44美分。2019年第一季度非美国通用会计准则归属于微博的净利润为1.285亿美元，上年同期为1.126亿美元。2019年第一季度非美国通用会计准则每股摊薄净盈利为56美分，上年同期为50美分。

截至2018年3月31日，微博的现金、现金等价物及短期投资总额为14.9亿美元。2019年第一季度运营活动提供的现金为8080万美元，资本开支为770万美元，折旧和摊销费用为620万美元。

业绩展望

微博预计2019年第二季度净营收将在4.27亿美元至4.37亿美元之间，或以人民币记收的净营收年对年增幅在7%至10%之间。这一预期假定人民币对美元汇率的均值为6.90元人民币兑1美元。上述预期体现的是微博当前的初步判断，未来可能进行调整。

电话会议

微博公司的管理团队定于美国东部时间2019年5月23日早7点至8点（北京时间2019年5月23日晚7点至8点）召开电话会议，通报公司的财务和经营状况。用户可在公司网站http://ir.weibo.com在线收听会议实况。