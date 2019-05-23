微博月活跃用户达4.65亿，同比净增5400万

5月23日，微博发布2019年第一季度财报。截至2019年3月底，微博月活跃用户达4.65亿，与去年同期相比净增长约5400万，日活跃用户同步增至2.03亿。

微博CEO王高飞表示，借助有效的产品升级和渠道投入，微博实现了不错的流量增长。同时，一季度微博品牌广告营收增长强劲，这得益于微博全面的社交营销方案和不断提升的广告营销效果，为品牌广告主带来独特的营销价值。

围绕社交媒体的定位，微博在媒体、台网、体育赛事等公众消费领域开放合作，进一步扩大了在实时热点讨论上的独家优势，并通过丰富的内容参与和互动形式，刺激用户创造内容。今年除夕，微博强化了春晚相关视频内容的聚合，推出创新互动方式，累计吸引了用户发布超过1亿条讨论，互动量超过3亿，短视频播放量超过50亿，数据相较于去年同期均实现了两位数的增长。春节期间，微博联合央视新闻发起#春节摄影大赛#活动，20天内共吸引了超过1000万人次的参与，话题阅读量突破百亿，近百位微博用户的优质摄影作品登上了央视节目。

同时，微博不断强化社交互动，以增强对用户的独特价值。通过超话社区以及粉丝群等社交型产品，微博建立了粉丝群体之间多元化的社交互动场景，用户在超话社区内的互动，以及粉丝群的打开人数和打开次数，相比同期去年均实现了两位数的增长。

立足于社交媒体的开放性，微博在短视频、垂直领域深入布局。第一季度，与微博合作的内容机构超过2800家，微博头部用户规模、发博量和阅读量均保持了两位数的同比增幅。

面对短视频热潮，微博不断加强在PGC视频市场的竞争力。一方面，大力推动平台大V内容视频化，第一季度头部用户的日均视频发布量同比增长超过50%，3月份VLOG类视频的日均发布量相比去年年底增长超过50%。另一方面，微博通过搭建视频社区，将流量集中分发给优质的视频创作者，帮助他们有效积累社交资产，从而带动了创作热情，同时也给用户提供了新的短视频消费场景。目前，视频社区的用户规模在持续增长，这部分用户的人均客户端使用时长相比其他用户提升超过1倍。

在垂直生态建设上，微博针对头部垂直领域加强构建包括内容、影响力、商业变现在内的完整生态。中长尾领域的内容生产消费也呈现爆发之势，其中收藏领域的头部用户规模及阅读量实现了同比翻倍增长。随着变现体系进一步完善，微博上大V的粉丝粘性和变现能力将得到显著提升，将为微博内容生态的发展注入更多新鲜活力。

第一季度，微博营收达到26.8亿元，同比增长21%，在市场环境变化中，展示出了稳健的增长态势。

其中，微博品牌广告收入增长达39%。这意味着微博的社会化营销价值被更多的客户深度认可，是品牌营销的必选平台。通过与明星、影视、综艺等IP合作，微博持续打造出爆款整合营销案例，向客户证明了微博的营销价值。随着平台资源不断整合，与阿里等第三方数据打通，微博在满足客户营销诉求方面的能力不断增强，客户在微博的营销效率和回报率也随之不断提升。

投行巴克莱在最新研究报告中指出，由于微博独特的社交媒体营销价值和分销能力，快速消费品广告在微博上保持稳定，随着经济复苏，微博品牌广告需求将会继续增加。同时，新游戏审批重启等利好，也能为微博中小客户广告提供增长动力。