二手机商家推“分期购”，二手车电商套路重现华强北

IT之家注：本文来源于微信公众号 懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者： 左岸，IT之家获授权转载。

“苹果即将全面涨价咯，需要购买iPhone的赶紧下手，机会只有半个月。”

最近在华强北档口，懂懂笔记总会听到一些销售二手机的商家，频频提醒顾客苹果手机即将涨价的消息。他们还会将朋友圈里看到的一篇文章《6月1日起苹果全线涨价，涨很多》展示出来，并催促挑选iPhone二手手机的用户，抓紧时间下单。

研究了一下这篇文章内容，原来是外媒报道称，6月1日起部分美国进口的手机、平板电脑会被我国加征25%关税。华尔街分析师表示，受双向政策的影响，若智能手机不能从特殊进口商品清单上被移除，那么苹果最终可能会上调iPhone等商品的零售价。也有行业人士预测称，如果苹果手机因此涨价，那么涨幅或将会超过14%。

这样一个市场预测文章，被不少苹果二手机商家剔除了“分析”、“预测”等字眼，只强调6月1日后苹果会涨价，二手机价格也会水涨船高。他们频频炒作这个噱头的目的，无外乎就是希望消费者尽快购机。

不过，在商家推销的过程中，有一个“变化”引起了懂懂笔记的关注——很多商家表示，如果现在下单购买iPhone 8及以上苹果二手机型，可以低首付购机并享受一年免息分期付款。

低首付，不受涨价影响，还能一年免息？这些噱头似乎更能吸引那些想要购买苹果二手机，却囊中羞涩的用户。

频频炒作苹果“涨价”新闻去“逼单”，热情推荐免息分期服务的商家，究竟葫芦里卖的什么药？以往很少出现在华强北二手机市场的金融机构，是否会成为二手机卖家的救命稻草？

1、炒作苹果涨价，安利分期购机

“只要身份证和一张储蓄卡，就可以办理分期，通过率100%。”

以购机顾客的身份，懂懂笔记联系上一位号称可提供低首付免息分期购的二手机商家。在添加微信好友后，对方表示从本月初开始，他的专柜就开始提供这项分期购服务了。

“你只要购买iPhone 8及以上机型，就可享受分期服务。首付只要一成，只有12个月分期才能够享受免息，如果是24个月甚至最长的36个月，都会有一些利息产生。”这位卖家强烈推荐一年免利息分期，以iPhone 8 64G版为例，每个月月供大约200元。

当懂懂笔记表示过两天发工资后也可以全款购机时，这位商家反而显得有些不悦，反过来强调分期购机的各种好处，“虽然iPhone 8的二手价格挺便宜了，但有免息分期福利，你为啥不占这个便宜呢？”

他反复强调，可以先到他在华强北远望的专柜挑选手机，感觉OK再考虑是全款还是分期购机。

在华强北四处转了转二手机卖场，懂懂笔记发现能提供二手机分期购机的档口非常多。“不管是苹果降价，还是大家传的下月初可能涨价，都会影响二手机的价格。”在某商城二层手扶电梯拐角处，懂懂笔记和专柜的何老板交流起来。在介绍了基本上完全一致的分期购服务后，他表示自己的专柜虽然占据“地利人和”，但是今年的生意一直很惨淡。

何老板感慨，今年前几个月苹果为提振新机销量，采取了几轮降价措施，结果导致很多用户观望行情，这种观望让不少商家进的货都砸在手里了。他表示，为了抵御价格涨跌、炒作的风险，很多二手机商家最近都推出分期购服务，目的就是让手头拮据的买家，通过这种方式尽快购机。“（咨询分期的）学生党、应届生、厂工最多，现在满16岁就可以办理分期业务了，就算是高中生也行呀。”

在他看来，这是二手机商家们开始与时俱进的表现。过去购买全新手机才可以做分期，一些电商也会提供新机或二手手机的分期服务。“但线下专柜购买二手机，能做分期的真是非常少见。”

据懂懂笔记了解，以前也有个别华强北商家能提供分期购机服务，但那都是商家自行提供的分期“赊账”业务。而近期华强北这么多商家推出这项服务，则是与不少中小型金融机构合作后的产物。在走访中一些商家也表示，分期购的确能够提振部分机型的销量，其中销量增长最明显的，当属成色九新以上的iPhone 8。

“买这台（二手）iPhone 8要2800元，说实话还是有点儿吃力，不过分期首付只要400，之后12个月也是免息，就决定出手了。”一位正在柜台购机的小伙子表示，尽管2800元最后还是要慢慢还清，但对于手头不太宽裕的他而言，首付压力不大，以后每个月按时还就行了。

不管是为了一时的虚荣去“背债”，还是基于12个月免息的实惠去剁手，买家们似乎对这种分期购都很欢迎。那么，这些金融机构为什么会携手二手商家推广这种分期服务？消费者是否享受到了真正的实惠？

2、分期服务机构众多，竞争激烈抢夺市场

懂懂笔记在几家华强北二手机档口深入了解后发现，这些商家背后合作的金融服务机构都不尽相同，而且多以一些不知名的本地金融服务机构为主。

“以前这些（金融机构）都不会找我们的，都是和卖新机的商家去合作。”在和一位较为熟悉的商家交流时，对方向懂懂笔记透露称，尽管苹果充新二手机的售价并不低，但过去在这些金融机构眼里，二手机商家没有合作价值，很少有金融机构会为他们提供金融分期的担保服务。

然而从年初开始，陆续有一些本地金融机构在各商城内寻找专柜合作，尝试试水二手机分期业务。这位商家也成为较早的一批合作方之一，“估计是金融行业环境不好，这些机构才会想到我们吧。”他猜测道。

通过多方交流沟通可以发现，不同的金融机构，提供的分期购机方案也不尽相同。有的是三成首付，十二期免息；有的是一成首付外加收取服务手续费，十二期免息；有的甚至是零首付，十二期低息。里面不乏有机构保证，20分钟即可完成申请，提机走人。

“一般2500元以上的二手iPhone机型，就可以申请分期购机业务了。”当被问及分期购二手机是否只是华强北“独有”时，这位商家表示，他在广州天河百脑汇从事二手苹果机销售的堂弟，最近也刚和一家金融机构合作，推出了分期购机业务，据了解百脑汇很多商家都开始推这种业务了。

商家透露，不止在深圳本地，华强北近期有不少同行已经开始“北上”、“西进”，寻找一些中部、西北部的三、四线城市落地，在当地与金融机构合作开展分期购买二手手机业务，“iPhone在这些地区用户渗透率较低，但是有比较大的需求，有几位朋友说他们在中西部城市做分期的效果也不错。”

据一位知情人士透露，华强北过去部分提供分期“赊账”的专柜，前一段时间也转而与这些金融机构合作，向购机者提供更高的分期额度、更低的担保门槛，对他们而言这种方式可以将风险转嫁给金融机构，何乐而不为。

提供分期购机业务，的确能够提高潜在用户购买二手机的消费积极性，与金融机构合作，也能降低商家金融业务方面的风险。

不过，二手机商家都保证没有加价“拼缝”给机构，这些机构提供的12个月分期也宣称没有利息，他们究竟从哪里获取收益呢？

3、高端皆可分期，获利自有门道

“不是只有苹果二手机才能做分期，只是刚好有涨价的传闻可以炒一炒。”

在赛格市场，一位专柜老板在交流时表示，不是只有苹果二手机才能够做分期时，只不过因为苹果手机买家较多罢了。他告诉懂懂笔记，不少商家最近都是希望炒作这一消息，让那些犹豫的消费者产生紧迫感。

“让他们感觉现在不买，涨价之后购买新机、二手机就更贵了。其实二手手机分期购机业务，可以在任何中高端产品上操作。”

这位商家表示，他们近期也在为一些国产品牌的二手旗舰机型提供分期购服务。只要价格高，有用户想购买，做什么品牌都一样。毕竟现在做什么品牌，基本上都不赚钱。“我们之所以与金融机构合作做分期，主要是二手机利润太低了，几乎没得赚。”

曾几何时，苹果、三星等二手手机利润相对较高，不少商家都专注收购和销售这两个品牌的高端机型。但随着近两年三星二手机逐渐“不吃香”，苹果新机又频频降价促销，二手商家的利润空间越来越低。

“以前国产旗舰二手机的利润每台只有100、150元，现在二手苹果的利润也没有多出多少。”这位商家反复强调，他所销售的手机都没有“贵卖”，全是底价。

一些成色较差的二手机型，甚至只加价几十元就会抛售。至于可以分期的手机，因为普遍成色较好，售价也较高。“只要消费者选择分期业务，那么价格上也就没有任何优惠了喔。”这位商家表示。

一位匿名的金融机构业内人士告诉懂懂笔记，那些只能缴纳低首付的消费者，通常不会纠结是否有100~200元的优惠，毕竟这两百元分摊到此后的12个月月供里，每月也就多出十几元而已。

“做分期就没有优惠、砍价的余地，因此利润空间也比较高。”看来，这才是这门生意中的重点。

很多商家推荐用户购买旗舰机型时采用分期付款，原因就是总价上不必强调“小幅优惠”，。而消费者通过12个月的无息偿还减轻了压力，商家也因此有了一定利润空间。

不过，事实可能不是如此简单。

随后，懂懂笔记以二手手机专柜卖家的身份，向几家宣称能提供二手机分期金融服务的机构接洽并寻求合作。其中一家的客户经理表示，他们做的低首付免息分期购机，首付款中要包含100~200元不等的分期手续费。

这一二百元的手续费中，有一定比例会返给商家，剩余的便是金融机构真正的“利息”。如果消费者采用0首付分期，那么这一笔分期手续费，将被分摊到此后的每一期还款数额中。

也就是说，无论哪一种方式都能够为商家“创收”，而商家和金融机构最终都会成为分期金融服务中的赢家。

至于手续费返还商家的比率，这几家金融机构的客户经理都表示，要线下沟通、考察经营环境之后才能确定。“二手机分期的售价可以开高一些，有一定利润。至于（分期）审核的事情，交给我们就可以。”另一家机构的客户经理坦言，分期金融业务在二手机行业的渗透率远比新机低得多，所以很多中小型金融机构都在“抢市场”，但是在返还商家手续费的比率上，他们的“分成”很有竞争力。

【结束语】

经过一番走访和了解，懂懂笔记在二手机市场中似乎看到了前两年二手车电商的市场盈利模式。

从2017年开始，竞争的激烈，产品的同质化，价格的透明度，让二手车电商企业苦不堪言。因此，近两年大量二手车电商开始提供金融服务，只要沾上金融服务，各种环节产生的小利润，就足以让二手车商家和金融服务机构获取足够的收益。很多二手车电商在车辆交易中已经是薄利甚至没有利润，但是通过大力推动金融服务，新的收益也由此产生。

二手机市场同样如此，利润空间越来越低、竞争越来越激烈，来自手机厂家的促销策略也让二手市场波动不已。无论是苹果、三星等国外品牌，还是众多热销的国产旗舰机型，都很难让二手商家赚到心动的利润了。

面对日益飞涨的租金和经营成本，面对金融机构伸出来的橄榄枝，不少二手机商家开始尝试通过分期购方式，获取金融机构的返现，也通过消费者对一些消费环节的“不在意”，赚取更多的利润。

同样，基于金融环境发展的现状，越来越多饱受业绩压力的中小金融机构，开始通过涉足二手手机市场，拓展新的分期信贷业务。双方可谓一拍即合，各取所需。

可以说，看似占了便宜的消费者，反而在不知不觉中多花了钱。俗话说无利不起早，任何看似“免费”、“无利”的金融业务，背后都隐藏了更多的“猫腻”，对于普通消费者而言，所谓实惠只是“背着抱着一边沉”。关键点在于，你是否愿意为了那些“实惠”，用未来的一年、两年时间去慢慢偿还？