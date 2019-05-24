特斯拉股价半年跌逾40%，甲骨文创始人埃里森损失惨重

受特斯拉关闭门店和裁员、马斯克与监管机构的冲突的影响，甲骨文联合创始人拉里-埃里森（Larry Ellison）所持有的10亿美元特斯拉股份周四已经跌至5.8亿美元。埃里森是特斯拉第二大个人股东，仅次于首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）。

自从他在去年12月底披露购买了这家电动汽车制造商300万股股票以来，特斯拉的股价已经下跌了42%。当时，特斯拉的股价约为315美元，周四收盘时已经跌至195.49美元。

埃里森对特斯拉的投资并不完全是为了赚钱。2018年底，特斯拉将埃里森和凯洛格（Kellogg）前高管凯瑟琳-威尔逊汤普森（Kathleen Wilson-Thompson）加入董事会，这是与SEC达成和解的一部分。此前SEC质疑马斯克在Twitter(37.19, -1.39, -3.60%)上的声明，即他已“获得”资金，将以每股420美元的价格将公司私有化。

在特斯拉宣布新董事会成员的声明中，该公司称埃里森“非常相信特斯拉的使命”，并表示他在今年早些时候购买了300万股特斯拉股票。

埃里森去年10月曾表示看好特斯拉，当时他在与金融分析师的一次会议上透露，特斯拉是他的第二大投资。没有分析师问起特斯拉，但他觉得有必要提一下。

埃利森说：“我和埃隆-马斯克是非常亲密的朋友，我是特斯拉的大股东。我认为特斯拉有很多优势。你知道过去三个月美国最受欢迎的汽车是什么吗？是美国收入最高的汽车。特斯拉Model 3的营收超过了本田和丰田——忘了福特和通用汽车吧，它们甚至还没有接近。”

虽然特斯拉让埃里森半年损失了4.2亿美元，不过他可能不会介意这“区区”几亿美元的账面损失，据彭博亿万富翁指数显示，他的净资产超过570亿美元，是世界第七大富豪。