美团小象生鲜关闭5家门店，试水社区超市已开10家

5月24日消息，美团点评于昨日发布财报，并披露其计划关闭低线城市的小象生鲜超市，试水在社区经营小型超市。今日，凤凰网科技独家获悉，美团已经关闭了低线城市的5家门店，并已开设10家社区超市。

对此，美团相关人士对凤凰网科技表示：“基于对投入回报的复盘和分配资源的考虑，小象生鲜目前专注于北京两家门店的运营提升，关闭了低线城市的5家门店，但是我们会重点关注提升目前一线城市的两家门店的购物体验和运营效率。”

据了解，美团最早在2018年5月于北京开设第一家小象门店，随后将小象生鲜带到常州和无锡两地，分别开设了3家和2家门店。根据此前报道，美团于4月先后关闭了常州的3家小象门店。随后，美团又在无锡进行了关店举措。

美团小象生鲜曾被认为是对标阿里盒马鲜生的重要项目，对其新零售布局具有重要意义。而小象在无锡和常州的陆续关店，也被人认为是美团新零售试水的折戟。对此，上述美团方面人士强调，“小象项目仍在“Food+Platform”的战略指导下探索，不是结束。”

此外，该人士进一步透露，美团目前正在重点布局社区小型超市。截止目前，北京和上海一家开设了10家门店。“除了小象生鲜这类生鲜零售的探索，我们目前也在进行社区小型超市的试点，这些超市目前只提供外送服务，我们还会在平台上继续围绕‘吃’进行更多服务品类的挖掘，任何有关于‘吃’的有价值的品类都会是我们的关注所在。”