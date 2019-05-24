内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

三星开发新技术：用一张照片就能做出"换脸视频"

2019-5-24 7:35:34来源：网易科技作者：辰辰责编：懒猫/实习评论：

5月24日消息，据国外媒体报道，通常制作出令人信服的Deepfakes音视频剪辑需要大量的数据集对模型进行反复训练。目前三星人工智能中心的研究人员已经设计出一种方法，在有限训练数据集的情况下就能制作出栩栩如生的假视频，有时只需要一张特定的照片便可制作出以假乱真的Deepfakes效果。

研究人员从YouTube上收集的7000张名人照片中提取出“标志性”面部特征(脸部、眼睛、嘴巴等的一般形状)，然后用于训练算法，从而实现了这一效果。

算法可以将这些特征映射到一张照片上，使其栩栩如生。正如该团队所证明的，这种模型甚至适用于《蒙娜丽莎》和其他单幅静止画像。在研究人员发布的一段视频中，阿尔伯特·爱因斯坦、费奥多尔·陀思妥耶夫斯基和玛丽莲·梦露的著名肖像栩栩如生，就像你用相机拍摄的真实照片一样。

就像大多数Deepfakes应用一样，在这种状态下很容易看到接缝。大部分的脸都被人为的视觉效果所包围。不过，与巧妙地把蒙娜丽莎伪装成一个会呼吸的人相比，修复解封问题可能会更容易。

尽管存在一些缺陷，但虚假音视频正变得越来越真实。随着研究人员不断开发出制作高质量Deepfakes应用的简易方法，人们担心这些方法会产生负面影响。当然，Deepfakes的潜在危险是真实存在的，但目前的担忧言过其实。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星人工智能

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有