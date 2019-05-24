三星开发新技术：用一张照片就能做出"换脸视频"

5月24日消息，据国外媒体报道，通常制作出令人信服的Deepfakes音视频剪辑需要大量的数据集对模型进行反复训练。目前三星人工智能中心的研究人员已经设计出一种方法，在有限训练数据集的情况下就能制作出栩栩如生的假视频，有时只需要一张特定的照片便可制作出以假乱真的Deepfakes效果。

研究人员从YouTube上收集的7000张名人照片中提取出“标志性”面部特征(脸部、眼睛、嘴巴等的一般形状)，然后用于训练算法，从而实现了这一效果。

算法可以将这些特征映射到一张照片上，使其栩栩如生。正如该团队所证明的，这种模型甚至适用于《蒙娜丽莎》和其他单幅静止画像。在研究人员发布的一段视频中，阿尔伯特·爱因斯坦、费奥多尔·陀思妥耶夫斯基和玛丽莲·梦露的著名肖像栩栩如生，就像你用相机拍摄的真实照片一样。

就像大多数Deepfakes应用一样，在这种状态下很容易看到接缝。大部分的脸都被人为的视觉效果所包围。不过，与巧妙地把蒙娜丽莎伪装成一个会呼吸的人相比，修复解封问题可能会更容易。

尽管存在一些缺陷，但虚假音视频正变得越来越真实。随着研究人员不断开发出制作高质量Deepfakes应用的简易方法，人们担心这些方法会产生负面影响。当然，Deepfakes的潜在危险是真实存在的，但目前的担忧言过其实。