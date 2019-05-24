NASA：未来10年实现37次太空发射，2028年建月球基地

北京时间5月24日消息，据英国每日邮报报道，最新一份披露文件详细描述了美国宇航局“阿耳特弥斯计划”，未来10年，美国宇航局将实现37次太空发射，并在2028年建造一个月球基地。

▲依据最新一份披露文件显示，美国宇航局正在执行一项雄心勃勃的太空计划，准备实现人类重返月球，并最终在月球表面建立一个长期生活基地

据悉，这是自1972年以来美国首次以人类为主导的登月任务详细资料，在一份图表中，美国宇航局介绍了建造“太空站门户”逐年任务指南，以及人类前往月球的太空路径、人类太空试飞和预计2024年的月球登陆方案。

▲蓝色起源公司将是美国宇航局正在筹备的月球探索计划的合作公司之一，此次合作的一共有11家商业公司

在美国宇航局时间表的最后阶段，这张图解任务指南显示了“月球表面资产”部署，暗示这可能是月球前哨站的初期阶段，未来宇航员将生活在月球表面，执行时间更长的任务。

目前该文档并未显示未来月球勘测任务所需费用，考虑到勘测的太空范围及其复杂性，该费用可能是一个天文数字。

据匿名消息人士称，美国宇航局要求每年增加16亿美元资金，在美国宇航局每年200亿美元财政预算的基础上，“阿耳特弥斯计划”每年将耗资60-80亿美元。

对“阿耳特弥斯计划”提供项目资金已成为美国的一个重要政治问题，美国总统唐纳德·特朗普提出，该月球登陆计划所需的16亿美元资金将挪用联邦佩尔助学金的储备基金。

据悉，佩尔助学金是一项联邦政府补贴，用于资助需要上大学的学生们。依据美国大学理事会的数据显示，2017-2018年，大约有2220万名学生获得佩尔助学金。

事实上，美国并非唯一拟定在月球建立永久基地的国家，今年4月份，中国宣称在月球南极附近建立一个月球基地。依据美国太空网站发布的一份报告显示，月球基地的基础框架部分最早将于2020年送达至月球表面。

▲美国并非唯一计划在月球表面建造长期人类生活基地的国家，今年4月份，中国也表示正在考虑建造一个月球基地

美国宇航局宣布称，11家公司将在本月参与月球勘测任务各种设备和探测车原型的设计和研究工作，其中包括：波音、SpaceX、蓝色起源、诺斯罗普·格鲁曼等公司。

虽然月球可能不太适合人类大规模殖民生存，但是开发设计月球基地的前景却让各国航天机构焦心不已。支持者表示，人类殖民月球的潜在好处是可以获得月球表面之下可能存在的铁、铀等资源，以及未来将月球作为太空哨站，实现太空发射任务。从理论上讲，从月球上发射航天器会更加容易，成本也较低。

尽管月球殖民困难重重，但即使少量登陆者在月球定居，将获得人类如何在太阳系其它星球定居生活的重要认知，这是史无前例的。随着地球气候趋暖，以及人口不断增长，将对地球未来发展蒙上一层阴影，人们开始认真地考虑如何在太阳系其它星球上定居。