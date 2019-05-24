地球大气二氧化碳浓度达到人类诞生以来最高值

北京时间5月24日消息，最新研究显示，人类引发的气候变化出现了更进一步的令人不安的迹象：地球大气中二氧化碳的含量达到了人类诞生以来的最高点。

根据设在美国夏威夷莫纳罗阿岛上的测量站测得的数据显示，大气二氧化碳浓度达到了415ppm，即每100万单位中有415单位的二氧化碳，这一数据已经超过了根据北极冰川记录反演得到的，出现在大约80万年前的历史最高值。

气象学家埃里克·霍索斯（Eric Holthaus）在推特上表示：“这是人类历史上第一次，大气二氧化碳的浓度突破415ppm。”他说：“这还并不仅仅局限于有记录以来的历史，也不是农业文明开始出现以来的1万年左右，而是数百万年前现代人类的祖先诞生以来都从来没有过这么高的浓度。”

美国CNN指出，这一水平的大气二氧化碳浓度事实上已经超过了大约300万年来的最高水平，在当时的晚上新世时期，大气二氧化碳浓度大约在300-400ppm之间，而温度则要比现在高2~3度。

二氧化碳是导致全球变暖最大的元凶，一旦被排放进入大气，它就会在大气中停留很长时间，从而可以产生长期影响。即便全世界立即停止二氧化碳的排放，大气中现存的二氧化碳仍然将在未来长达几个世纪的时间里持续造成影响。

联合国一项最新研究显示，即便全球排放量能够遵循此前由174个国家签署通过的《巴黎协定》达成的相关约束，在未来30年内，世界的平均气温仍将出现3~5摄氏度的上升。

这样的升温幅度将产生显著影响，比如两极的冰雪消融，以及全球海平面的上升，这将对数以百万计生活在沿海地区的人们产生严重威胁。

更糟的是，根据联合国秘书长古特雷斯的说法，当前世界各国在减排方面甚至远远没有做到2016年《巴黎协定》规定的程度，其中包括中国和美国这两个超级大国，它们两者的温室气体排放量要占到全球总排放量的40%以上。格特雷斯秘书长在最近一次访问新西兰时强调：“气候变化的速度超出了我们原先的预料，最近的四年是有记录以来最热的四年。”

在2017年，美国总统特朗普宣布他的政府打算退出《巴黎协定》，从而让美国不必再受到这个协议的任何约束。在这样的背景下，联合国最新发布的一份报告引发强烈关注，在这份报告中，科学家们警告称，全球气候变化将对人类以及各类生物的生存构成显著威胁，估计全球有超过100万种生物将由于人类活动而濒临灭绝的命运。