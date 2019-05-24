Facebook一季处理21.9亿假帐号，安全预算大于Twitter年收入

北京时间5月24日早间消息，Facebook已经加强了对虚假帐号的打击力度。据美国财经媒体CNBC报道，该公司本周四在其第三次定期发布的社区标准执行报告中表示，其在2019年第一季度处理的可疑虚假帐号数量几乎是2018年第四季度的两倍。

该公司表示，上升的原因在于“有不良行为试图通过自动攻击一次性创建大量帐号”。

在为讨论该报道而召开的电话会议上，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）回应了通过反垄断分拆该公司的说法，他认为这将损害Facebook为打击虚假新闻和违反其政策的其它内容所作的努力。

“我们的安全系统预算金额大于Twitter今年的全部收入。”扎克伯格周四在电话会议上说，“我们能够做一些我认为其他人无法做到的事情。”

具体而言，Facebook在2019年第一季度关闭的帐号数量为21.9亿，而2018年第四季度则为12亿。

由于Facebook 2019年第一季度的月活跃用户为23.8亿，所以这个数字堪称庞大。Facebook发言人表示，该公司禁用的帐号数量并未包含在其月活跃用户数字中，因为明显的虚假帐号通常会很快被删除。尽管如此，Facebook估计每月活跃用户中约有5%是虚假帐号。

最新报道发布之前，Facebook于3月份宣布了一项隐私计划，最终将通过Instagram、Messenger和WhatsApp的聊天功能将更多用户的通信转移到私人加密频道。扎克伯格周四表示，这一变化将使Facebook更难找到并删除周四报告中所涵盖的内容类型。

“我们将在缺少重要工具的情况下参与这场战斗”扎克伯格说。