谷歌部署AI系统“垃圾视频分类器”：净化YouTube主页

北京时间5月24日早间消息，据彭博社报道，谷歌在YouTube部署了人工智能系统，可以在无人类协助的情况下，分析大量视频片段，解读令人不适的视频剪辑，然后从网站主页以及应用主页上屏蔽这些内容。

三名知情人士透露，系统的内部名称叫“垃圾视频分类器”，之前尚未有曝光。它对于吸引并在YouTube主页上留住观众起着关键作用，为一系列新的广告进驻该视频服务网站奠定了基础。

据一名前YouTube员工称，谷歌在2015年时就已开始测试该分类器，2017年网站上出现儿童不雅视频后，谷歌广泛部署了这个系统。那一年，谷歌也面临众多广告主的抵制，这些广告主们担心不当视频恐会影响他们的产品或服务销售。

一名谷歌女发言人证实，公司确实有一个分类器，可在YouTube主页以及“观看下一个视频”页面上筛选视频。该系统可分析用户反馈的视频报告，比如视频具有误导性等等。该系统还会收集其它数据，如观众留存、喜欢和不喜欢。

这表明，YouTube事实上有能力控制不当视频内容的传播。然而，现任和离职员工均表示，公司只会在资金岌岌可危或者当外界压力迫使公司采取行动时，公司才会认真对待这个问题。

垃圾视频分类器的出现部分其实是受到资金的激励。随着越来越多人使用智能手机上网，人们越来越直接地访问YouTube应用和网站，而不是像以往那样在其他地方在线观看YouTube的剪辑视频。

对YouTube来说，这可能是一个好消息。一名知情人士称，当用户直接在YouTube上观看广告时，谷歌可以获得更多收入。YouTube还增加了新的主页功能，包括“趋势”标签和个性化视频展示以促进用户观看趋势。

但是，问题在于，有些出现在主页上的热门视频的内容却令人感到不安——有人斗殴或不慎摔伤等。一名前工程师回忆道，曾经一次内部会议上讨论的内容涉及一个包含静态男性生殖器官图片的视频。这类内容点击量虽然高，但也让部分用户对主页避而远之，并造成不良的公共影响。YouTube的服务条例明令禁止色情内容。

这推动YouTube部署垃圾视频分类器，该系统有效将主页上的不当视频清理干净，让观众重新回归YouTube。谷歌最近向营销人员宣称，YouTube主页和应用上的“观看时间”在过去三年中增长了十倍。

“我们从2015年开始测试钓鱼分类器，随后我们在2016年广泛部署了这个系统以改进用户体验，”谷歌女发言人称，“该系统会查找歪曲视频内容或包含令人反感的语言等视频的标题或缩略图。”

这一人工智能系统的价值在本月进一步得到突显，谷歌为YouTube发布了新的广告功能，以针对YouTube上不断增加的直接观众。在用户浏览YouTube应用时，营销人员现在可以在智能手机上投放促销活动。这让YouTube看上去更像Facebook旗下的Instagram，同时可以帮助获得更多目前流向Facebook的广告收入。

谷歌虽未公开YouTube的财务数据，但据RBC Capital Markets估计，该视频服务去年的收入为200多亿美元。主页观看体验的改进，以及新的广告呈现方式，极有可能带来更多的收入。

不过，YouTube的人工智能软件目前只能做到这么多。机器无法自动解析视频中发生的事情或说的内容，尤其是在没有字幕帮助的情况下。每分钟上传到YouTube上的视频总时长在450小时以上。公司援引这一庞大的数据量来为人工智能软件不时犯下的错误开脱。

目前，YouTube已然化解了广告主对该视频服务的抵制。广告机构iCrossing的首席媒体官克里斯·阿波斯托（Chris Apostle）称，营销人员现在对公司处理品牌安全顾虑的能力十分具有信心。

彭博社指出，YouTube上充斥着带有极端与误导性内容的视频，公司也一直因为没有采取足够措施应对而备受批评。但现在，YouTube至少可以将网站主页清理干净。