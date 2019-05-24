松下日本总部回应：没“断供”华为，与中国分公司声明一致

IT之家5月24日消息 昨晚，人民日报海外版官方发文称已收到松下日本总社发来的最新声明。松下总部回应称，关于一些日本媒体“停止交易”的用词与事实不符。在不违反美国法令的基础下，松下正在与华为保持交易，这和松下（中国）的声明一致。

昨日早晨，日本多家主流媒体均报道松下将断供华为。对此，中国发表官方声明：目前松下集团向华为公司供货正常，对于网络媒体上所提及的断货等表现均为不实之词，华为是松下一直以来的重要合作伙伴，我们将严格遵守松下所在国家和地区的相关法律及合规条例的基础上持续向华为等中国客户销售商品和提供服务，在中国贡献我们松下集团的微薄之力，为中国事业发展添砖加瓦。

然而，此后有媒体称，松下日本总部的态度与中国分公司不同，“（松下日本总部）已在松下公司内下达通知，将按美方禁令，停止向华为提供某些零部件”。

为了确认松下日本总部的态度，人民日报海外网在致函该社总部询问后收到如下回复：

1.关于一些日本媒体“停止交易”的用词与事实不符。在不违反美国法令的基础下，我公司正在与华为保持交易。这和松下（中国）的声明一致。

2.我公司严格遵守开展业务国家或地区的法律法规。

此外，据央视报道，同样矛盾的报道也发生在另外一家日本企业身上。之前有媒体报道说东芝已经停止与华为合作，而在23日下午东芝中国在其官方澄清说有关报道中所说的上海东芝公司并不存在，东芝集团按照美国实体名单正在确认部分产品是否不符合其要求。就在23日傍晚东芝又给出了明确的态度。