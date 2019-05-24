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文艺青年看过来，Lomography首支无反镜头发布

2019-5-24 10:55:43来源：爱活网作者：Napoleon责编：骑士评论：

在近年里Lomography成为了最著名的复古镜头制造商，只是其镜头一直以尼康F、佳能EF单反卡口为主，在无反上使用时必须转接。现在Lomography推出首支无反镜头Petzval 55mm f/1.7 MKII，提供索尼E、尼康Z以及佳能RF三个版本。

在Lomography的定义中复古镜头不是一支外观复古的镜头，而是一支从光学结构、操控都复古的镜头。Petzval 55mm f/1.7 MKII使用了祖传的4片3组光学结构，稍微改进之处是使用多层镀膜，焦距为55mm，最大光圈f/1.7，最近对焦为0.6米。在调节光圈时不是通过光圈环拨动光圈叶片，而是通过一个拨杆完成的（黄铜与黑漆黄铜版），如果用户需要特殊效果的焦外，可以插入造型不一光圈插片。从成像特色上看，Petzval 55mm f/1.7 MKII分辨率低，反差低，焦外拥有强烈的螺旋感，最适合文艺青年使用不过了。

Petzval 55mm f/1.7 MKII一共有黑色阳极氧化层铝合金、黄铜以及黑漆黄铜三个版本，铝合金版本将于7月发售，黄铜版稍微要等到8月，提供索尼E、尼康Z以及佳能RF三个版本。

Petzval 55mm f/1.7 MKII样张：

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关键词：镜头

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