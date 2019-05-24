SpaceX发射60颗太空宽带网络卫星，开始建太空互联网

5月24日消息，美国当地时间周四晚些时候，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX发射了60颗太空宽带网络Starlink卫星，这是马斯克建立太空互联网、为全世界提供宽带服务愿景的关键一步。

当地时间晚上10点30分，SpaceX的猎鹰9号火箭及其有效载荷从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。几分钟后，SpaceX在大西洋的无人驾驶船舶成功回收了猎鹰9号火箭助推器。这些卫星计划在发射后大约62分钟开始部署。

马斯克表示，这项太空互联网服务是SpaceX的重要资金来源。2002年，马斯克创立了SpaceX，最终目标是让人们能够生活在其他星球上。

马斯克在上周的电话会议上表示:“我们认为这是SpaceX创收的一种方式，这些资金可被用来支持开发更先进的火箭和太空船，而它们又是在火星上建立自给自足的城市和月球基地的关键基础。”

SpaceX去年为客户发射了21枚火箭，创下了该公司史上最高纪录。今年该公司的主要任务集中在实现首次载人飞行上。SpaceX和波音公司已经与美国宇航局(NASA)签订“商业宇航员”计划合同，帮助运送美国宇航员前往国际空间站。

今年3月份，SpaceX完成了“载人龙飞船”（Crew Dragon）的首次测试飞行。但在4月底，“载人龙飞船”在测试中起火并被损坏，这一事故可能会导致NASA的“商业宇航员”计划被迫延期。