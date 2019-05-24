内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

SpaceX发射60颗太空宽带网络卫星，开始建太空互联网

2019-5-24 11:42:17来源：网易科技作者：小小责编：懒猫/实习评论：

5月24日消息，美国当地时间周四晚些时候，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX发射了60颗太空宽带网络Starlink卫星，这是马斯克建立太空互联网、为全世界提供宽带服务愿景的关键一步。

当地时间晚上10点30分，SpaceX的猎鹰9号火箭及其有效载荷从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地升空。几分钟后，SpaceX在大西洋的无人驾驶船舶成功回收了猎鹰9号火箭助推器。这些卫星计划在发射后大约62分钟开始部署。

马斯克表示，这项太空互联网服务是SpaceX的重要资金来源。2002年，马斯克创立了SpaceX，最终目标是让人们能够生活在其他星球上。

马斯克在上周的电话会议上表示:“我们认为这是SpaceX创收的一种方式，这些资金可被用来支持开发更先进的火箭和太空船，而它们又是在火星上建立自给自足的城市和月球基地的关键基础。”

SpaceX去年为客户发射了21枚火箭，创下了该公司史上最高纪录。今年该公司的主要任务集中在实现首次载人飞行上。SpaceX和波音公司已经与美国宇航局(NASA)签订“商业宇航员”计划合同，帮助运送美国宇航员前往国际空间站。

今年3月份，SpaceX完成了“载人龙飞船”（Crew Dragon）的首次测试飞行。但在4月底，“载人龙飞船”在测试中起火并被损坏，这一事故可能会导致NASA的“商业宇航员”计划被迫延期。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：SpaceX

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有