德国创企Volocopter开建首个空中出租车起降设施

5月24日消息，据Venturebeat报道，德国电动垂直起降(eVTOL)飞行汽车公司Volocopter宣布，将与英国房地产公司Skyports和设计机构Brandlab合作建立首个着陆中心原型，以试运行其空中出租车。

这个着陆中心名为Volo-Ports，看起来有点儿像机场休息室，里面摆满了客户服务柜台，还有个很小的停机坪，空中出租车可以在这里降落并搭载乘客。

最终，Volocopter希望能够将这个概念变成现实，但在最终设计完成之前，监管机构可以对其进行参观评估并提供反馈。

Volocopter联合创始人亚历克斯·佐泽尔(Alex Zosel)指出:“空中出租车获得商业执照只是时间问题，因此我们正专注于围绕UAM(城市空中交通)塑造必要的生态系统，包括空中交通管理、城市监管以及起降基础设施等。这样，当相关监管机制出台后，我们已经准备就绪。”

值得注意的是，Volo-Ports是模块化的，因此如果稍后需要扩展，它们可以连接到其他端口，并且可以在任何环境中进行重新配置。这种适应性是必要的，因为它们可能被建在现有的城市基础设施上，比如道路和建筑上。

去年有消息称，新加坡将在2019年与Volocopter联合推出空中出租车试验，随后又有消息称，在评估安全风险的同时，将在水上进行初步测试。此前，Volocopter曾于2017年在迪拜等地进行过无人测试。

Volocopter正在开发双人eVTOL飞行汽车，通过操纵杆控制18个旋翼。该公司设想，将来可以利用其空中出租车在不同地点之间快速运送乘客，例如在机场和市中心之间。

但要实现这个愿景还存在许多障碍，Volocopter和其他eVTOL公司需要证明自己的安全资质，并与有关部门合作，以获得公开测试的许可。