NASA选定卫星制造商为月球空间站制造首个关键部件

5月24日消息，据The Verge报道，美国宇航局（NASA）已经选定卫星制造商Maxar Technologies公司为其制造月球空间站Gateway的首个关键部件，该机构希望在绕月轨道上建造这个新空间站。

▲美国宇航局未来月球空间站的动力和推进部件渲染图

这个月球空间站将成为NASA新登月计划Artemis中宇航员未来执行任务的前哨站。从这里出发，宇航员将乘坐登陆器到达月球表面，然后再返回Gateway，最终返回地球家园。

Maxar公司将为NASA制造所谓的Gateway动力和推进模块。这是维持空间站运转所需的关键部件，它将配备太阳能电池板，为整个空间站提供动力，还将提供空间站与地球之间的关键通信能力。

最重要的是，该模块有自己的推进器，可以用来维持Gateway在绕月轨道上的位置，或者在需要时将Gateway移动到不同类型的月球轨道上。

月球空间站的推进器将利用太阳能电池板产生的电能，而不是依靠燃烧化学物质来推动其移动。电力将为推进器内的气体充电，然后磁场将所有被激发的气体从航天器后端推出，推动飞行器前进。

NASA介绍称，这种被称为太阳能电力推进的技术所需的推进剂，只相当于传统推进器所需推进剂的1/10。这有助于减轻有效载荷的重量，而从地球向太空发射有效载荷需要耗费大量的能源和金钱。

Maxar公司数十年来始终在制造大型通信卫星，该公司还以为国际空间站制造机械臂而闻名，其全资子公司SSL也在为NASA的Psyche任务建造探测器，探索全部由金属构成的小行星。

NASA希望Maxar先用这个模块进行太空演示，如果进展顺利，NASA将从该公司购买这个模块。当动力模块完成后，该机构计划使用商业火箭上发射这个部件。然而，NASA还没有选择用哪家公司的火箭将其送上月球。

Gateway的动力和推进模块是NASA登月计划的关键部分，该计划的目标是在2024年将一名男性宇航员和第一名女性宇航员送上月球表面。为此，NASA始终在开发名为“太空发射系统”(SLS)的大型火箭，并利用其将人类送上月球空间站。

宇航员将乘坐的太空船名为猎户座(Orion)，它将与Gateway对接。任何为Artemis计划制造的月球登陆器也将首先与Gateway对接，然后再从这里起飞前往月球表面。

上周，NASA挑选了11家公司来研究和制造人类登陆器原型，不过该机构尚未决定由哪些公司制造最终的飞行器。

最终，NASA希望Gateway将由多个模块组成，这些模块由不同的商业公司和国际合作伙伴制造，并组合起来。但在美国副总统迈克·彭斯(Mike Pence)指示NASA在五年内将人类送上月球后，该机构现在正计划首先建造简化版Gateway，以加速首次登月步伐。

这个简化版月球空间站将由小栖息地模块组成，并与Maxar正在构建的动力模块相连。这意味着，建造和发射动力模块对NASA的加速登月计划至关重要。