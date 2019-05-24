华为副董事长胡厚崑：数字世界不能再竖起“柏林墙”

5月24日午间消息，华为副董事长胡厚崑近日在德国波茨坦国家网络安全大会上发表主旨演讲，阐述了对近期美国针对华为一系列事件的看法。

胡厚崑表示，在欧洲，近四分之三的用户使用Android手机，其中华为约有20%的市场份额。美国的这一不负责任、草率的决定会对欧洲的消费者和企业造成极大的伤害。

“这开创了一个危险的先例。它违背了国际商业界的价值观，切断了全球供应链，并将扰乱电信业的公平竞争。如果我们不能共同努力解决这个问题，未来它可能发生在任何行业和公司身上。”

以下为胡厚崑演讲重点摘要：

近期，华为遭受了毫无依据的指控及由此带来的限制。这一行为意欲破坏我们的业务运营，是完全不合理的。

在欧洲，近四分之三的用户使用Android手机，其中华为约有20%的市场份额。这一不负责任、草率的决定会对欧洲的消费者和企业造成极大的伤害。

这开创了一个危险的先例。它违背了国际商业界的价值观，切断了全球供应链，并将扰乱电信业的公平竞争。如果我们不能共同努力解决这个问题，未来它可能发生在任何行业和公司身上。

今天，我很高兴来到了美丽的波茨坦大学校园。在这里，我看到了一段柏林墙旧址。这令我想起了这样一个事实：如今，我们不想再竖起一道墙，我们也不想重复另一次痛苦的经历。同样，我们不想在贸易中竖立新的墙，我们不想在技术上竖立新的墙。因为我们需要一个紧密联系的全球生态系统，以促进更快的技术创新和更强劲的经济增长，这也是人类社会得以繁荣发展的基础。