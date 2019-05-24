比大更大，B&N推出7.8英寸NOOK GlowLight Plus电子书

每个人对于电子产品的尺寸都有不同爱好，有人喜欢更大有人喜欢小一点，但不管你喜欢什么款的，首先得有的选。就在近日，Barnes&Noble推出了一款新的电子阅读器，这款新机型目前在NOOK系列中拥自最大的E Ink屏幕。

据了解，这款NOOK GlowLight Plus电子书比原来6英寸的E Ink屏幕要大得多，达到7.8英寸，由于屏幕更大也为了便于导航，B&N还在设备两侧提供翻页按钮。正如GlowLight名称所暗示的那样，NOOK GlowLight Plus也有屏幕照明，除了可以调节亮度外，它的屏幕灯还可以调节色温，在白天使用白色调，到了晚上切换到暖色调，保护眼睛。

另外，NOOK GlowLight Plus电子书内置了8GB存储空间，一次充电可使用约数周时间，同时也内置了WiFi功能，可以直接从Barnes&Noble的商店下载新书。NOOK GlowLight Plus电子书还具备防水功能，一般的日常水溅不会影响到电子书的使用。

目前，NOOK GlowLight Plus电子书将于下周一5约7日开始上市销售，售价为199.99美元，约合人民币1381元，喜欢大尺寸电子书的朋友可以考虑一下。