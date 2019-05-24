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八核MacBook Pro跑分上线，多核表现突出

2019-5-24 13:39:54来源：威锋网作者：1am责编：懒猫/实习评论：

苹果在本周三更新了MacBook Pro产品线，其中15英寸旗舰机型可选择英特尔第九代八核处理器。目前这款设备的跑分已经出现在Geekbench平台。根据今天早些时候上传的跑分表可知，该设备搭载了一枚2.4GHz英特尔酷睿i9八核处理器，单核成绩为5879，多核成绩为29184。

2018款MacBook Pro高端六核机型的Geekbench单核成绩为5384，多核成绩为22620。对比来看，新款八核MacBook Pro在单核性能方面的提升并不是特别明显，接近10%。而多核性能的提升就比较显著了，成绩较前代六核版本提升了29%。

苹果在宣传新款八核MacBook Pro时表示该设备在进行某些渲染任务时其性能可较前代六核版本提升最高40%，甚至可以达到四核版本的两倍。

苹果在官网宣传新款MacBook Pro时列出了八核MacBook Pro在具体应用中的性能提升对比（以四核版本作为基准）：

• Adobe Photoshop CC多线程优化滤镜的处理速度提升75%；

• Logic Pro X的Alchemy插件数量增加至2倍；

• Wolfram Mathematica的中央处理器基准性能提速70%；

• Pixelmator Pro基于机器学习的图像修复速度提升75%；

• Autodesk Maya的Arnold渲染速度提升至2倍；

• Blackmagic Fusion Studio的场景渲染速度提升至2倍；

• Final Cut Pro X可支持同时处理11个4K多机位视频流；

• Adobe Premiere Pro CC的4K H.264输出速度提升70%。

随着新版MacBook Pro的发售，相信未来还会有更多跑分成绩公布，准确性也会更高。

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关键词：MacBook Pro

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