中国移动关于5G终端普及难点、规模、价格的最新预测

近日，在2019年世界电信和信息社会日大会的分论坛“5G+智能终端创新发展论坛”上，中国移动终端公司副总经理汪恒江《5G机遇 终端先行》的主题演讲。

1、全球看，5G终端空前在乎中国的市场。业内预计2020年底，5G网络规模会是全球第一。中国的终端市场，是5G商用初期最可能规模上量的市场，逐步成为产业共识。

2、中国移动2018年2月就启动了“5G终端先行者计划”，从技术、产品、业务和产业四个层面，全方位推动5G终端产业的成熟进步。目前有4类合作伙伴，44名成员，覆盖了全产业，向业界发布了两份5G终端技术规范。在2019年2月，中国移动公布首批“先行者计划”成果，即四款芯片和九款终端，其中四款芯片分别来自华为、高通、联发科、紫光展锐；九款终端则来自华为、中兴、OPPO、vivo、三星、小米以及中国移动。

（PS:在在国务院新闻办公室2019年5月21日举行的国务院政策例行吹风会上，还有记者提问：“三大运营商都着手布局了5G终端运用，年初的时候我们注意到，中国移动提出“5G终端先行者”计划“，可见其影响力）

3、5G给终端带的变化。一是在终端产品硬件设计上，处理能力、显示能力、拍照能力、续航、散热，都带来了升级。二是在终端类型上，多场景催生多形态终端需求。比如在TO C端，CPE、Always connected PC、VA/AR等等；TO B端，纯连接类的5G模组、系统集成的电力5G BOX、行业定制的5G机器人等等。三是5G与AI相遇，两大使能技术，会带来云边端的三个点进行任意的重构。

4、5G对终端行业带来的机会和挑战。一是在挑战方面，技术方案复杂、新频段带来挑战；初期芯片解决方案有限、成本消费类杀手级应用未显现、行业领域需要整体解决方案等等，都是很现实的挑战。二是5G时代，国内终端产业依托目前基础，在芯片、 射频、存储等关键领域有望进一步技术突破、提升规模。终端厂商和操作系统以及平台厂商有相当的机会。

5、5G终端产业发展面临挑战。一是技术成熟。在标准之后的这么短的时间内要在全球范围内商用，其中对核心网，对端到端的压力是可想而知。二是产业规模。初期芯片解决方案有限，并且巨大的研发投入，需要用芯片的规模分摊成本。三是品类丰富。消费类的应用有积极的一面，但杀手级应用不太明显。垂直类的应用，实际落地每个应用都是需要非常长周期的过程，有成本方面的压力；在进入垂直的行业时，需要有整体解决方案，每一个垂直行业有它本身的规律。

6、5G终端产品预测。从个人市场上看，智能手机、CPE在5G发展初期（2019年-2020年）的主要产品，到了5G发展中期（2020年-2022年），则有ACPC（Always Connected PC，随时随地在线，高速上网）、VA/AR（处理能力向云端迁移，会实现新的人机交互方式）等终端产品。在行业市场上，基础连接类、通用场景类、行业定制类三类5G终端共同发展。

6、5G终端规模、价格预测。2019年旗舰手机、连接型终端先发探索，2020年成本下降、更多形态行业终端突破。预计在2019年年内上市5G终端价格将可能低至5000元左右，规模会达成数百万级。在到2020年底，智能手机规模将达到数千万/亿级，并向中低价位下探，可能达到千元价位段。

7、中国移动5G终端推动策略。中国移动率先发起5G终端先行者计划，已推出了首批5G终端。推动终端成本下降，使产品得到规模化发展。开展大规模测试及性能攻关，推动端对端的成熟。中国持续推行技术、性能、产品、成本、规模、应用六项发展举措，促进5G终端产业成熟。

5G终端走向大众百姓家，来日可期。