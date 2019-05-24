任天堂《马里奥赛车：巡回赛》已面向国外部分玩家开测

各位期待多时的任天堂旗下人气系列改编手游《马里奥赛车：巡回赛》（Mario Kart Tour）现已面向部分玩家开放“限定Beta测试”。测试限定在美国和日本的Android用户，由于是封闭测试，官方禁止游戏相关的截图和视频流出，不过我们依然可以从Kotaku报道中得到这款任天堂新手游的初步印象。

《马里奥赛车：巡回赛》汇集了历代《马里奥赛车》的经典赛道和经典角色，包括SFC、GameCube、DS和3DS中出现过的场景、跑道、车手角色以及游戏音乐都会来到移动版中，风格依旧熟悉。游戏玩法简单好上手，无非就是屏幕左右滑动来操控赛车沿着跑道前进。跑道上依然分布着奖励跟道具，玩家够到道具宝箱后获取形形色色的可使用道具将令整个游戏妙趣横生。手游版的赛车造型与《马里奥赛车8》类似，可以搭乘卡丁车、摩托车卡和滑翔机参赛。

不过据称《马里奥赛车：巡回赛》新增了内购抽卡机制，拥有一些高级货币解锁的随机赛车或者角色，另外游戏还有耐力机制，可能每进行一局赛事就会消耗一颗心的耐力，耐力会随时间回复或者用内购道具立刻回满。

考虑到游戏还在测试，所以任天堂仍可以继续调整和平衡所有的游戏机制，因此所有这些功能都可能发生变化。

免费加轻微内购模式无疑是目前最容易让玩家接受的一种，如无万一，任天堂会给《马里奥赛车：巡回赛》选择这种模式。只要游戏质量足够好，那么它将迎来口碑和盈利双丰收。该作具体上架时间尚未公布，目前暂定于今年夏天发布，适用于Android和iOS。至于中国区，我们或许只能静观腾讯与任天堂的合作能否进展到手游代理领域了。