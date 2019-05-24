联想高级副总裁关伟：为折叠屏电脑研发投入了数千万美元，花了四年时间

5月24日消息，在今天举行的联想2019年供应链大会上，联想全球供应链高级副总裁关伟在接受凤凰网科技采访时谈到了联想最新亮相的折叠屏电脑。

5月14日，在美国奥克兰举行的Accelerate大会上，联想展示了全球第一台可折叠屏电脑的原型机ThinkPad X1系列。这款产品采用与LG Display合作生产的OLED 2K可折叠显示屏，通过对折可将宽度减少一半。

关伟表示，折叠屏电脑这个项目是联想在2015年就已经立项的，到目前为止已经持续进行了差不多四年时间，投入的资金达到了数千万美元，以进行研发和测试。

“除了研发以外，主要是需要耗费很长时间进行测试，以达成量产的标准。”关伟透露，从讨论外翻折叠屏和内翻折叠屏的方案，再到选择的方案的测试，但是反转的测试就需要达到10万次。

但是并不意味着10万次的翻转折叠就是可以量产的标准。关伟说：“全新的产品品类会带来新的使用场景和习惯，折叠屏产品将会促使用户更高频率的使用产品。所以联想的折叠屏电脑，在完成10万次翻转折叠测试的基础上，还要往20万次的目标去走。”

关伟还透露，联想将耗资3亿美元在深圳建成一座智能工厂，预计耗费2-3年时间完成测试投产，这个工厂将涵盖对于IoT产品的测试和生产，将和武汉的智能手机工厂、合肥的PC制造基地形成相互支撑和备份的关系。