对话FLOW朱萧木：电子烟不是暴利行业，会是未来大趋势

在今年1月的快如科技发布会上，锤子科技CEO罗永浩宣布，锤子科技001号员工、前锤子科技产品副总裁朱萧木离职创办电子烟品牌FLOW福禄，并联合发布了其第一款电子烟产品。

不到半年，FLOW福禄电子烟便宣布完成天使及PreA两轮融资，累计金额超1089万美元。对于刚刚经历过315晚会曝光的电子烟行业，这无疑是一个好消息。

近日，朱萧木接受了新浪科技在内的媒体的采访，聊了聊入局电子烟行业的原因、FLOW福禄电子烟的发展状况以及电子烟行业的未来。

电子烟是未来大势

在锤子科技的离职高管中，朱萧木无疑是备受关注的对象之一。一方面其是锤子科技001号员工，曾担任锤子科技产品副总裁；另一方面是其创业的电子烟领域可谓是近两年最新的创业风口。

谈及入局电子烟行业的初衷，朱萧木给出了“大趋势”和“成熟的商业模型”这两个最重要的因素。

仍在锤子科技时，朱萧木就发现有身边的产品经理在使用一家美国电子烟企业Juul Labs的产品，而这些人中有一半的比例之前是不抽烟的，抽电子烟完全是用来解压。“这些人是最早对电子烟有触觉的，也是最早使用iPhone的用户”，朱萧木说，他甚至将电子烟之于传统香烟，与iPhone之于功能手机做类比，“我觉得电子烟是个未来趋势，这会是个革命性的行业。”

认定趋势之后，朱萧木开始研究电子烟行业的商业模式。2018年，万宝路香烟制造商奥驰亚（Altria）准备以128亿美元的价格，收购Juul Labs 35%的股份，这让起估值达到了380亿美元。朱萧木去苏州参观了Juul Labs的工厂，发现这个工厂虽然当时只供应美国这一个市场，月产量就达到了1.1亿个。“这说明市场需求巨大，商业模型是成立的”，朱萧木说。

在他看来，电子烟对传统烟草行业是有利的补充。将来也一定会大幅转化，十年以后会是完全不同的状况。

不过电子烟虽是风口，但也一直面临着巨大的争议，尤其是今年315晚会曝光了电子烟仍旧存在着危害之后，一些知名投资人甚至公开直言电子烟创业者存在着价值观问题。

朱萧木对此并不认同，“电子烟可以给烟民另外一种更加健康的生活方式选择”他解释称，FLOW福禄电子烟采用新一代尼古丁盐烟油，不含焦油；不燃烧只加热。

他坦承，FLOW福禄电子烟烟油含有尼古丁，但至于尼古丁是否有害还需要看具体剂量，“任何物质抛开剂量谈毒性都是耍流氓。”他开玩笑称。至于是否成瘾，他也认为与是否有害无关，他举例称，咖啡里也都含有可成瘾的咖啡因，但喝咖啡并不一定就对人体有害。“我们提供更好的选择给用户。”

不是暴利行业

在外界看来，电子烟行业成本低，利润高，是典型的暴利行业。

在做电子烟之前，朱萧木持有同样的看法。但做出产品之后，他改变了观点。

在他看来，电子烟在世界和中国都还处于很早期，虽然市场很大，但还需要教育市场。这就需要让用户看到、摸到和抽到，才能了解更多电子烟的信息。因此目前电子烟的销售渠道仍旧以线下为主，需要给电子烟店、3C店、综合超商等形式的经销商分成很大一部分利润。而由于行业太新、太小，线上渠道还没有发展起来。

“整体而言，电子烟不是高毛利的暴利行业。“朱萧木总结称。

他向新浪科技透露，FLOW福禄电子烟已经拥有10万量级的用户，用户年龄在20-30岁之间，以男性为主，但女性用户的比例也在快速增长。

不过电子烟在国内的渗透率仍旧很低，这就需要电子烟品牌加强在品牌营销和渠道上的投入。

朱萧木介绍，在此次的超1089万美元的融资中，一部分用于硬件，加强生产研发；还会加强营销宣传，由于综艺节目和电梯明令禁止电子烟广告，因此营销主要集中在网络上，比如抽奖、比赛、kol等；最后是完善渠道，支付入场费、代理商开店装修等。

除了国内市场，FLOW福禄电子烟也已经在尝试出海，涉足东南亚、日本、俄罗斯等海外市场。

期待国家监管出台标准

除了电子烟是否存在危害的争议之外，电子烟行业没有国家标准，处于监管真空也是外界一直担忧的问题。

朱萧木坦言，由于没有标准，电子烟行业非常混乱，比如产品的安全性、包装等。因此希望电子烟国标尽快出台，行业迎来合理的监管，比如发放电子烟牌照等形式。

而他对监管也比较乐观，一是电子烟行业是未来趋势，也不违法，对烟民是好事；其次今年初已经有2000家创业企业，政策不会一刀切。“我们期待出台一个比较开明的政策，让民营企业与国营企业共同发展。”他说。

虽然还没有国标，朱萧木称FLOW福禄电子烟已经在安全和包装上有所准备。FLOW福禄电子烟联合专门的实验室检测了产品成分，确保安全性；在包装上，FLOW福禄电子烟也着重突出了“电子烟对健康仍可能有害，尼古丁是成瘾性物质，未成年人禁止使用”的提示。