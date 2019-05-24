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英特尔：持续在大数据领域与中国企业合作

2019-5-24 16:19:29来源：TechWeb作者：行者崟涛责编：孤城评论：

在第三届前沿技术大会上，主办方星环科技与英特尔达成合作伙伴关系，并设立技术创新联合实验室，在软硬件技术进行深度合作。

TechWeb：英特尔会在那些层面与星环科技合作？

星环科技技术负责人向TechWeb介绍道，市面上多数大数据软件是基于硬盘读写而设计，近年来持久闪存（DRAM与NAND之间的新内存层）技术的发展迅速，在采用内存中计算所支持的架构方面，新型持久内存技术将有助于降低成本与复杂度，有望改善内存溢出等问题。

为了满足现在的大数据服务器计算负载，服务商不仅需要更快的 CPU，还需要大容量内存及更快的存储。英特尔推出的数据中心级持久内存技术傲腾数据中心级持久内存（OptaneDCPMM），可以有效解决这个问题。

英特尔认为，星环科技在大数据技术研发和产品落地的能力上具备足够优势，此前星环科技闪存分布式数据库ArgoDB与英特尔傲腾持久内存展开合作，不但软件层可以很好支持英特尔傲腾持久内存，能够为英特尔计算产品组合提供经济、大容量的持久内存功能，

全球合作伙伴解决方案总经理Giliberti Gail  接受了TechWeb等媒体采访，就与星环科技的合作目的与合作内容进行了讨论。

TechWeb：本次合作是否与甲骨文裁员有关？

GilibertiGail：英特尔与oracle战略层面完全不同。即便本次合作方星环科技与甲骨文在大数据层面有很多相似的业务，但合作本身与甲骨文前段时间的裁员事件没有影响。

同时，英特尔不会因贸易摩擦而终止与中国企业的在硬件框架上的合作，并持续向中国企业持续输出科研人才。

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关键词：英特尔大数据

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