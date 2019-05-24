台北电脑展2019在即：这些PC新硬件你不能错过

COMPUTEX2019台北国际电脑展在下周二正式拉开序幕，与CES、IFA这样的消费电子展不同，COMPUTEX更专注电脑与周边的硬件升级，为计算力，游戏，存储服务。今年也不例外，CPU两大阵营英特尔、AMD都会放出大动作，华硕、微星等OEM大厂更是准备好了一波DIY硬件、显示器以及笔记本。

在正式开展之前，不妨先跟我们预测一下，在COMPUTEX2019上，可能会发布哪些新产品。

核心大战拉开序幕

AMD

早在一个月前，AMD就确定了COMPUTEX2019的整体演讲为“下一代高性能计算”，主讲人是AMD现任CEO苏姿丰博士。多方消息指明，AMD会在COMPUTEX上正式发布基于7nm的第三代锐龙处理器，由台积电制造。同时，Zen2架构也会全面更新，能做到CPU核心与I/O分离，灵活实现8到64核心扩展。

比起CPU，GPU显得更为神秘，传言会基于GCN架构大改，首发核心为Navi 12，拥有40个CU单元，2560个流式处理器。正式名称AMD Radeon RX 3080，预计和RTX 2070、RTX 2060展开正面竞争。

英特尔

英特尔目前仅公布演讲时间地点，具体新品尚不得而知。但在今年3月份英特尔媒体分享会上曾经透露，10nm制程酷睿最快会在年中发布，那么COMPUTEX2019将是一个不错的时机。

除此之外，英特尔也在不断尝试推进新一代轻薄本定义与进化，去年COMPUTEX2018上，英特尔就与华硕联合推出了AI PC PROJECT PRECOG概念型笔记本，以及Tiger Rapids概念设备。基于AI智能场景，双屏幕的笔记本概念，今年说不定会得到进一步升级。

▲华硕AI PC PROJECT PRECOG概念型笔记本

英伟达

英伟达行事更为隐秘，仅仅放出一个带有“SUPER”字样的16秒预告，没有具体产品名称。鉴于TITAN RTX已经到顶，SUPER字样可能会暗示比TITAN RTX性能更高阶的产品诞生？

▲RGB板卡一个不少

华硕

一旦核心部件升级，处于板卡领头地位的华硕自然少不了一波新产品。例如，可能会推出与AMD第三代锐龙匹配的主板，以及基于NAVI GPU的显卡产品。毕竟，华硕是现在少有能横跨AMD、英特尔、英伟达产品线的OEM厂商。

同样是在一个月前，华硕宣布与BMW Group Designworks深度合作打造全新的概念笔记本和新的枪神设计语言。COMPUTEX期间，主打产品灵耀系列相信也会同步展出。

七彩虹

经过研发和调试的高性能显卡，通常会在核心发布会后将近一年的时间才会正式公布。来自七彩虹iGame GeForce RTX 2080 Ti Kudan九段就是其中之一，这款显卡最早在今年出被展示，使用风冷、水冷一体化散热方式，内部加入真空冰片层、特挑热管、环形水路等。当然，显卡本身也是限量的，只有1000片。

与此同时，iGame Z390 Vulcan X V20主板、iGame DDR4 Vulcan X 3200内存、COLORFUL SL500 BOOST 1TB SSD都会悉数登场。

此外，本周发布的G-ONE电竞一体机，没理由缺席COMPUTEX2019。

科赋KLEVV

没听过KLEVV内存不要紧，知道他们是海力士的合作伙伴，推出最高达到DDR4 4266的KLEVV Cras X RGB内存，并且RGB能够同时兼容AMD、英特尔平台，兼容华硕、华擎、技嘉、微星的灯光控制，确保主机发出整体的RGB效果，听起来很厉害的样子。

微星

微星公布旗下MSI GT76 Titan电竞笔电旗舰机皇、MSI Trident X Plus电竞主机、MSI Optix MPG341CQR电竞显示器、MSI Prestige P100 Series创作者主机分别获得COMPUTEX2019的金奖和类别奖项。

除了创作者之外，剩下的整机和显示器完全为电竞服务。其中MSI GT76 Titan笔记本搭载了酷睿i9桌面处理器，极限频率达到5.0GHz，配备GeForce RTX 2080显卡，屏幕采用窄边框设计，价格尚未公布，但一定不是轻易能够买得起的产品。

Acer

Acer宏碁提前放出了2019版Nitro 5和Swift 3笔记本预告，分别搭载AMD Ryzen 7 3750H和Ryzen 7 3700U。其中定位移动办公的Swift 3默认搭载1.4 GHz Vega 10核显，最高可搭配Radeon RX 540X独显。

而定位游戏的Nitro 5除了提供标压处理器外，还会搭配Radeon RX 560X，性能大概与移动版GTX 1050持平。因此在定价上，Nitro 5应该会很有吸引力。

戴尔

戴尔在官网悄然上架了4K OLED版本的G7游戏本，配置为酷睿i7-9750H，16GB内存，512GB SSD，搭配RTX 2060显卡。重点是，15.6英寸4K OLED屏幕色域达到100% DCI-P3，拥有400尼特亮度，1毫秒响应时间。

与以往一样，戴尔在COMPUTEX2019期间租赁一个独立的空间，用于展示最新的消费、游戏PC和外设。

索泰

索泰计划在COMPUTEX2019中发布更新后的ZBOX MINI PC阵营，其中顶配可以达到酷睿i7-9750H，RTX 2070，32GB DDR4 2666，支持M.2 NVMe以及傲腾内存，十分强劲。

与此同时，用于背负式VR体验的索泰ZBOX MINI PC同样也会获得更新，不仅采用ZBOX MINI的顶级配置，续航还能坚持1小时，并支持外置快速充电。

新品一触即发

COMPUTEX2019从目前来看主要集中在AMD新产品推出，笔记本硬件升级，以及mini PC上，同时PCIe 4.0也可能随着新的X570主板同步推出。

虽然传统PC销量呈现下降趋势，但高性能PC、笔记本和电竞周边仍然维持不小的增速，厂商们新一轮装备竞赛也将围绕此展开。