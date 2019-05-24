松下TH-65GZ1000C电视评测：一台简单、高画质的OELD电视

在首届中国国际进口博览会上，松下展出了一台55英寸的透明OLED电视，非常吸引眼球。不过透明OLED目前仍处于工程样机阶段，即使上市价格不会便宜，普通OLED电视才是消费者高端电视首选，在最近爱活就拿到了松下新款OLED电视TH-65GZ1000C（工程样机）。

▲外观&细节

早在AWE2019上松下就展出了OLED电视GZ1000C，它一共有TH-55/65GZ1000C两个型号，二者除了尺寸差异外，不同之处只有扬声器。55英寸的TH-55GZ1000C使用的10W+10W双声道扬声器，65英寸的TH-65GZ1000C改用功率更高的15W+15W双声道扬声器，以满足更大空间的需求。

OLED是一种自发光显示技术，不像液晶那样需要背光源，因此OLED电视可以做得更薄，再加上松下的工业设计，TH-65GZ1000C非常显瘦。TH-65GZ1000C核心是一块来自LG Display的4K OLED面板，刷新率为120Hz，边框与背面外壳由金属制造、一体无缝成型，边框极窄，电视最薄之处不到5mm厚，正面只有一条黑色带银边的下装饰条，加上电镀金属桥型支架，让电视变得非常轻盈、小巧。

在硬件配件方面，TH-65GZ1000C使用了Mstar 6A938处理器，拥有Cortex-A72、Cortex-A53核心各两个，集成了3GB RAM+16GB ROM，内置了双频Wifi以及蓝牙5.0，同时遥控器采用了蓝牙技术，遥控电视没有死角。

TH-65GZ1000C的接口集中背面右侧，提供了3个HDMI接口，USB 2.0、USB 3.0、RJ-45网络接口、视频端子、天线接口、光纤输出各一，其中HDMI1支持ARC，所有接口呈一字排列，带有隐藏接口用的面板。

TH-65GZ1000C造型相当简洁，能很好融合在现代家庭环境，提供的接口足以连接Soundbar、游戏机、NAS等设备使用，那它画质表现如何呢，一起看看。

观影体验

在今天，很多电影、高品质电视节目开始提供HDR格式，TH-65GZ1000C作为一台高端电视自然少不了HDR解码、HDR显示，音频方面则支持DTS virtual:X、DTS HD等音频技术，那实际兼容性如何呢？

HDR兼容性

我们使用TH-65GZ1000C内置多媒体播放器播放了HDR10、Dolby Vision以及HLG三种常见格式HDR演示片，所有影片能正常播放，展示出HDR效果。

▲HDR10演示片屏摄

▲Dolby Vision演示片屏摄

▲HLG演示片屏摄

如果你手上有松下GH5、GH5S、S1或其它可拍摄HLG视频的相机，大可放心使用它们拍摄HLG视频，TH-65GZ1000C能顺利、流畅播放GH5拍摄的HLG视频，它唯一不能解码的是较新的HDR10+视频。

▲GH5拍摄的HLG视频屏摄

4K & HDR

目前市场上在售OLED电视无一例外使用了LG Display的OLED面板，可同面板不代表同画质，处理器的优劣、厂商后期调校对画质影像巨大。松下电视在上世纪八九十年代就以“画王”的名字深入中国消费者中心，后来的PDP等离子电视也一直以高画质著称，那TH-65GZ1000C画质表现如何呢，一起从熟悉的演示片看看。

4K HDR屏摄

索尼《Camp》是一段很常用的HDR10演示片，TH-65GZ1000C在重现这部演示片色彩还原相当准确、饱和度高（影院模式），锐化、降噪各方面控制得相当不错，整体观感相当舒服，稍有不足的是处理极亮的画面，如在太阳从地平线升起的画面时，会出现一点点高光溢出的现像。

▲4K HDR屏摄

在遇上夜景4K HDR演示片时，TH-65GZ1000C对画面暗部压制得相当的好，把纯黑的画面亮度完全压下去，又保留了较暗画面上的细节，让画质不至于一团死黑。

▲4K HDR版的《神奇动物在哪里》屏摄

如果你喜欢高饱和度画面，拿TH-65GZ1000C来观看4K HDR电影会感到非常满意，比如说4K HDR版的《神奇动物在哪里》。TH-65GZ1000C播放电影时对画面高光、暗部把握相当的好，高光没有溢出，暗部也有丰富细节，重现的每一帧画面都比原片色彩风格浓郁，但没有因高饱和度导致色彩溢出，适合“好色”的消费者。

4K屏摄

在表现普通4K视频时，TH-65GZ1000C继承了4K HDR风格，细节丰富，没有因为降噪大量损失画面细节，整个画面色阶过渡自然，饱和度极高，尤其是表现风光片的时候。

1080P倍线

4K、4K HDR无疑是理想的片源，但限于中国市场，获得大量4K、4K HDR片源成本非常高，很多消费者观看的仍是1080P片源，那TH-65GZ1000C回放1080P视频如何。

▲1080P屏摄，最后一张图裁切自第二张图

▲1080P屏摄，较暗画面时容易出现亮度噪点

值得称赞的是TH-65GZ1000C的1080P锐化、对比度增强做得相当不错，1080P视频在4K屏幕仍非常清晰，细节没有因为过度锐化变得生硬，保留高饱和度又溢出的色彩风格，整体观感相当的讨好眼球。只有遇到极暗、反差又极高的画面时，才会感到画面亮度噪点相对突出。

▲1080P的运动画面，下图是足球特写，对于OLED来说拖影从来不是问题

播放1080P版的《007：Skyfall》，TH-65GZ1000C画面饱和度相当高，尤其是灯光光源之下

如果你喜欢高饱和度画面，那松下TH-65GZ1000C一定能满足你的需求，无论是4K、4K HDR，还是普通的1080P视频，它都能将画面饱和度保持在相当高，又不会色彩溢出的水平上，充分利用OLED高对比度、高饱和优势。

无广告系统

在今天电视市场竞争相当激烈，国内电视制造商为了“补贴”低价电视，在电视开机、待机画面上大肆播放广告，严重影响用户体验。TH-65GZ1000C作为松下旗舰OLED电视，内置的安卓系统没有烦人的广告，UI、控制相当简单。

在默认状态下，TH-65GZ1000C系统的首页只有信号源、本地媒体、设置、我的应用、影视中心、游戏中心、应用中心几个选项，把智能电视常用的功能都陈列在用户眼前，也不推荐杂七杂八的视频节目，系统极为流畅，体验相当清爽。在“我的应用”里面已安装好NewTV极光、QQ音乐、乐播投屏、今日头条一些常用APP。

此外，电视内置智能语音系统，用户可通过蓝牙遥控器发出指令，支持照片投屏、视频投屏、音乐投屏等常用功能。

简单高画质

TH-65GZ1000C作为一台旗舰OLED电视，外观非常简洁、紧凑，能很好融合在现代客厅，系统没有烦人的广告，操作相当简单，在画面表现上发挥出OLED天生优势，拥有很好的对比度表现，色彩更是浓郁，相当适合喜欢高饱和度画面的消费者。