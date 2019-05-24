曙光国产CPU工作站开售：基于Zen x86架构

最近华为卷入贸易战风暴中心，对于芯片受制于人的讨论又开始热烈起来，刚好在这个节骨眼上，国产OEM厂商曙光选择此刻开售旗下搭载国产CPU的工作站，等等，国产CPU？

▲（曙光W330-H30）

2016年时，中科院挂名的天津海光高科和AMD建立了一个合资公司，主要业务是围绕彼时AMD最新式的Zen架构进行定制，以专供中国市场和军政机构。根据达成的协议，AMD向后者提供Zen架构的技术规格，后者则在此基础上设计国产的CPU/SoC，这便是曙光这次开售的工作站所采用的国产处理器HYGON Dhyana。

曙光W330系列塔式工作站跟我们日常所使用的PC除了核心的CPU不同之外，其他系统组件标准大家都很熟悉，而HYGON 3000系列处理器本身基于Zen x86架构，规格类似（4C/8T或8C/16T，支持SMT，运行频率范围在3.0~3.6GHz，L1~L3缓存大小也和初代Ryzen CPU一样），其实也就和当前的桌面PC生态相兼容，它只是在加密虚拟化流水线上采用了国标算法SM2/SM3/SM4，而非我们平时接触的RSA、SHA、AES等算法。

▲（曙光W330-H35）

W330塔式工作站的详细配置可见下图，截自曙光官网。因为是工作站定位，曙光为它搭配的显卡还是NVIDIA的Quadro系列专业卡，而且可根据自己需要定制规格，从P400到RTX8000都可选。

现在的问题是这批CPU究竟是在哪个Fab里生产的？AMD的Ryzen当时用的是TSMC的12nm产线，如果同用初代Zen架构的HYGON也要用相同精度的节点生产，国内官方公布过的最先进半导体产线制程也只到28nm，难道我们还有没公开的秘密工厂？

不管怎么说，有实际产品能拿出来卖总远比吹到最后不见影子好多了。