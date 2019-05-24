中国电信发布2019年落实提速降费行动方案：套外流量资费降90%

IT之家5月24日消息 根据中国电信微信公众号的消息，2019年，中国电信将继续积极落实国家政策，推出七大惠民惠企新举措，一起来看一下吧。

1. 全面下调套外流量价格。针对用户担心产生高额套外流量费的情况，2019年1月，中国电信全面下调套餐外流量资费至不超过0.03元/MB，套外流量资费降幅最高达到90%，确保用户知情、敢用、放心用。

2. 推出更加优惠的“达量放心用流量包”。针对套餐流量使用饱和度较高或有溢出的畅享套餐用户，中国电信将于2019年6月推出“达量放心用流量包”。用户订购后，不达量不收费，达量后直接叠加5元/GB或3元/GB流量包，解除大流量用户手机上网的后顾之忧。

3. 推出港澳台方向优惠流量包。中国电信将于2019年6月，针对出访港澳台方向的人群，推出更优惠漫游流量包，如：68元/3天等。针对经常往来粤港澳大湾区的广东用户，推出粤港澳一体化流量包，用户可以在三地共享使用流量。

4. 推广“无忧卡”套餐。面向不喜欢受套餐约束、希望简单消费的用户，中国电信在全国范围内推出了“地板价”、阶梯计费、越用越便宜的“无忧卡”套餐。

5. 降低中小企业通信成本。2019年5月，中国电信全面下调互联网专线标准资费15%，同步启动中小企业“提速惠企”活动，开展中小企业免费提速。

6. 提升远程教育和医疗网络。推出广覆盖、高质量、高性价比的教育和医疗专网产品，开展数字校园天翼行，助力学校联网攻坚行动，将中小学宽带网络接入速率提升至百兆以上。

7. 套餐消费，主动提醒。主动以短信形式向用户告知套餐消费情况，重点对套餐使用达量、使用期限、消费账单等情况进行及时提醒，让用户明明白白消费。