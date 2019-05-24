紫光展锐启动科创板上市，明年申报上市材料

新浪科技讯5月24日晚间消息，紫光展锐今日宣布已启动科创板上市准备工作。目前，紫光展锐正进行上市前的股权及组织结构优化，进展顺利，预计将在2020年正式申报科创板上市材料。

紫光展锐为一家智能手机和物联网等芯片研发和设计企业，官方称其在全球手机芯片市场份额位列第三。该公司已推出“虎贲”和“春藤”两大品牌，产品涵盖2G/3G/4G/5G移动通信技术以及IoT等无线连接技术。在5G通讯技术方面，紫光展锐已于2019年2月推出了第一代5G基带芯片-春藤510，将支持首批5G终端的商用上市。除了通信和物联网芯片外，紫光展锐产品还覆盖智能电视芯片、AI芯片、射频前端芯片、高功率器件等多个领域。

据介绍，紫光展锐拥有4500余名员工，其中90%以上是研发人员。楚庆现任紫光展锐CEO，曾在华为技术、海思半导体、大唐移动等公司任职多年，并任华为公司战略与技术副总裁、海思半导体首席战略官。

据了解，拟在科创板上市的主体为北京紫光展锐科技有限公司，从其股权结构来看，紫光集团下属公司紫光展讯投资、紫光新微电子分别持有其57.14%和16.81%的股份，另外，英特尔（中国）持有其14.29%的股份。英特尔自2015年7月入股展讯，英特尔全球副总裁兼中国区总裁杨旭为紫光展锐董事。

紫光展锐方面称，为构建良好的治理结构，目前正在进行上市前优化股权结构工作。紫光展锐计划2019年完成PreIPO轮融资和整体改制工作，预计将在2020年正式申报科创板上市材料。