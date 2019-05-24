今天你在 B 站学到了什么？

几年前第一次上 B 站的时候，吸引我的是上面的动漫内容。当时正流行 fate 系列，首页都是粉丝们创作的 MV 视频。那时候逛 B 站的目的就是娱乐，看游戏视频、追番、追剧。几年过去了，B 站依然是我每天停留时间最多的网站之一，不过目的不再只是娱乐，我还会在 B 站上找各种教程，看历史讲座、纪录片。

B 站已经成为了我的学习圣地。

「我行我上」的学习氛围

早期在 B 站聚集的都是二次元爱好者，一部分有能力的人出于兴趣，给喜欢的动漫制作各种粉丝向的视频。喜欢火影，把各种角色的忍术做成一个合集。喜欢 fate，配上燃曲做一段 MV 向的视频。慢慢地，越来越多的人有了自己制作视频的想法，有需求就有市场，视频剪辑教程成为当时最受欢迎的内容之一。

当时我被一部电影里的「枪斗术」吸引，到 B 站上搜索，发现相关的视频太少，于是萌生了自己制作的想法。刚好 B 站上有各种「30 分钟学会 Premiere」的速成教程，看完之后勉强算是学会了剪辑，然后就自己剪了一段集锦向的视频，在 B 站上的流量居然还不错。

我想，应该有很多人都是这样踏上 UP 主之路的。

有知名度的 UP 主多多少少都制作过一些教程类的视频，一方面是粉丝呼唤，一方面这类视频也容易有很高的流量。鬼畜视频流行起来后，调音、编曲类的教程大批出现，诸葛孔明、李云龙、孙悟空...... 同一个经典片段在创作者手中展现出千万种变化，B 站形成了一种「我行我上」的学习氛围。

Vlog 流行起来后，B 站上也聚集了一批 Vloger。除了自己的日常更新，这些创作者还会推出一些「Vlog 制作教程」，这类视频往往也最容易被 B 站推荐，获得不错的流量。后来 B 站还专门和几个知名的 UP 主合作，推出了 UP 主学园公开课，从选题、设备选择，到拍摄、剪辑，你可以找到所有需要的 Vlog 教程。

这些资源正是 B 站成为学习圣地的基础，越来越多的人从观众变成 UP 主，从内容消费变为内容创作，然后壮大整个生态。

多元文化吸引各路神仙

我身边有一些根本不关注二次元的朋友，他们也在逛 B 站，甚至比我看得还多。有的在上面追星，看饭拍视频，有的喜欢历史，看一些视频化的原著解说。原因很简单，这里资源最多，还没有广告。

这都要感谢 B 站的多元文化。国内的其它视频平台首页都被影视剧、综艺等娱乐化内容占据，其它类型的内容很少被推荐。相比之下，以二次元起家的 B 站反而成了最多元、最「正经」的视频平台。

B 站是国内最像 YouTube 的视频网站，它重视 UGC 内容，个人创作者的作品能在这里得到更多的曝光，多元的属性吸引了各领域的用户前来观看，这其中当然也包括教程、公开课等内容。现在 B 站上有各种五花八门的「学习资料」，设计、编程、化妆、美食，甚至还有 B 站自制的纪录片。



2018 年 9 月，B 站与探索频道（Discovery）达成合作，将一百多部纪录片搬上 B 站。这些「严肃内容」吸引了无数人来 B 站观摩学习，成为 B 站最受欢迎的内容之一。B 站还推出过自制纪录片《人生一串》，以接地气的烧烤为主题，配合逗趣的解说旁白，严肃的纪录片变得十分有趣。

搬运内容占比不小

有时候看到一个不错的国外视频，我会先在 B 站进行搜索，通常都能找到，这就要说起 B 站的搬运文化了。

B 站上有很多 UP 主自发上传 YouTube 的内容，有的为了流量直接搬运热门视频，有的会经过翻译配上字幕重新上传。这类内容在 B 站上占比并不小，可以说一开始就植根在 B 站的基因当中。这种行为让不方便观看外网，还有我这种英文不好的观众能够直接食用熟肉视频，不过同时也侵犯了原作者的利益。

YouTube 之所以能吸引大量个人创作者，一是有广告分成，可以给创作者带来收益，二是严厉的惩罚措施，保护创作者的版权，这两大法宝让 YouTube 成为个人创作者的沃土。B 站对于优秀的创作者也给出了「创作激励」，不过在版权保护上显然还做得不够。想进一步壮大，这种搬运视频迟早得消失。

在 B 站上学习各路知识，以后会成为一个很正常的事情，因为国内观众几乎没有其它选择。B 站的 UGC 属性让这里变成了多元社区，同时又吸引更多的人，「学习」只是它的功能之一。B 站还在视频之外增加了「专栏」这样的图文内容，并在首页力推，内容形式变得更加多元，这就是另外一个话题了。