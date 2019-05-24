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工信部：1-4月移动短信业务量和收入依旧保持较快增长

2019-5-24 21:04:14来源：飞象网作者：马秋月责编：沧海评论：

5月24日消息，今天工信部发布2019年1-4月份通信业经济运行情况，在电信业务使用情况方面：移动电话通话量持续下降，但移动短信业务量和收入同比均保持较快增长，另外当月户均移动互联网接入流量（DOU）环比小幅提升。

数据显示：1-4月，移动互联网累计流量达351亿GB，同比增长122.2%；其中通过手机上网的流量达到349亿GB，同比增长125.8%，占移动互联网总流量的99.6%。4月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到7.32GB，同比增长110.2%。

▲移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）比较

在移动电话通话量方面，持续下降。1-4月，全国移动电话去话通话时长完成7903亿分钟，同比下降6.7%，降幅较上年末扩大1.3%；全国固定电话主叫通话时长完成411亿分钟，同比下降17.7%。

▲移动电话用户和通话量增幅比较

不过，移动短信业务量和收入却同比均保持较快增长。在服务登录和身份认证等服务持续普及带动下，短信业务的业务量和收入保持同步增长。1-4月，全国移动短信业务量同比增长26.9%，移动短信业务收入完成128.8亿元，同比增长5.8%。

▲移动短信业务量和收入同比增长情况

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关键词：工信部

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