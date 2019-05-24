巴菲特一季度投资组合曝光：持有苹果474亿美元股票

北京时间5月24日晚间消息，据“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffett）旗下投资公司伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的“13F”文件显示，截至第一季度末，伯克希尔哈撒韦持有苹果公司价值约474亿美元的股票，排在其投资组合的首位。

文件显示，巴菲特的投资组合依然非常集中，其中79.5%的投资组合集中在前10只股票上，而63.8%在前5只股票上。

伯克希尔哈撒韦公司所持有的十大股票分别为：苹果公司股票，价值约474亿美元；美国银行（Bank of America），价值约247亿美元；富国银行，价值约198亿美元；可口可乐，价值约187亿美元；美国运通公司，价值约166亿美元；

卡夫-海因茨公司（The Kraft-Heinz Company），价值约106亿美元；美国合众银行（U.S. Bancorp），价值约62亿美元；摩根大通，价值约60亿美元；穆迪公司（Moody’s Corporation），价值约45亿美元；以及纽约梅隆银行，价值约40亿美元。

与上一次提交“13F”文件相比，巴菲特所持富国银行股票减少了1700万股(基于当前股价价值约7.8亿美元)，所持摩根大通股票增加了940万股(基于当前股价价值约10.46亿美元)。

分析人士称，巴菲特减持富国银行股份的目的，很可能是希望将持股比例控制在10%以内，从而避免将其注册为“银行控股公司”。巴菲特之前曾明确表示，希望避免这一点。

虽然如此，巴菲特的投资组合表明，他仍看好美国的银行业，因为伯克希尔哈撒韦46.5%的投资组合位于金融行业。

此外，巴菲特已接近持有四大银行10%股票的持股门槛，分别为富国银行、美国银行、纽约梅隆银行和美国合众银行。

但令人意外的是，巴菲特只持有摩根大通1.7%的股份。因此，在不久的将来，如果巴菲特大幅增持摩根大通股份也不足为奇。粗略计算，在不超过10%门槛的前提下，巴菲特将来还可以对摩根大通投资约280亿美元。

此外，在航空领域，巴菲特持有价值约96亿美元的股票，分别是达美航空公司(37亿美元）、西南航空公司（28亿美元）、联合大陆控股公司(18亿美元）和美国航空集团(14亿美元）。

另外，截至第一季度，伯克希尔哈撒韦公司所持亚马逊的股票价值约8.61亿美元。虽然目前规模不大，但必须承认，将来可能会有所增长。