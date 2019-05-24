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联想CFO对“退出中国”道歉：表述不准确导致误读

2019-5-24 21:58:39来源：新浪科技作者：-责编：沧海评论：

新浪科技讯5月24日晚间消息，刚刚发布财报的联想集团，却因高管的言论再被推上舆论风口。

昨日，联想CFO黄伟明接受CNBC采访时表示，如果美国再对中国增加关税，联想可以把生产能力搬出中国，搬到世界其他地方。

今晚，黄伟明发布声明道歉，称“在回复记者提出当前中美贸易冲突中美国有可能继续加征关税联想如何应对的问题时，由于我的相关表述不准确，造成媒体和公众的误读，对此我表示道歉”。

此前，联想官方公号在回应网友质疑中表示：看钱投到哪才是真的，你们真觉得中国制造有国家或地区能代替吗？联想将投资3亿美元在深圳建设全新智能制造基地，“3亿美金就是实际行动”。

以下为黄伟明声明全文：

声明

5月23日，在联想2018/19财年四季度及全年业绩发布会后，我接受了美国CNBC有线电视新闻台采访。在回复记者提出当前中美贸易冲突中美国有可能继续加征关税联想如何应对的问题时，由于我的相关表述不准确，造成媒体和公众的误读，对此我表示道歉并澄清如下：

作为一家业务遍及全球180个国家和地区的公司，联想在全球范围内建立了一个成熟自主、持续创新的供应链体系。

目前，我们在亚洲、欧洲、北美及南美洲共拥有36个生产制造厂，其中有11个是联想自有的生产制造基地。

即便个别地区政策可能会对我们造成影响，我们仍然能够以中国智造作为根基，通过布局全球的产业链，应对可能出现的问题。

正如我们今天在澳门的联想全球供应商大会上宣布的，我们将投资超20亿人民币在深圳建设全新的智能制造基地，计划2-3年内完成。未来，联想还将在中国智能制造方面不断加大投资，力争为中国乃至世界的智能制造升级转型作出更大贡献。

黄伟明（Wong Wai Ming）

联想集团执行副总裁兼首席财务官

2019年5月24日

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关键词：联想CFO中国

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