印度中高端手机为何打起“价格战”

按理说，印度手机市场很难打起价格战，尤其是在中高端市场。原因很简单，这里的消费水平太低了。但谁也没有想到，伴随着市场竞争的逐渐加剧，中高端手机也开打了。

近日，据外媒报道多家智能手机厂商试图通过价格战的方式，在印度市场获得更多的销量以及市场份额。而且，所有厂商聚焦的重点不再是那些入门的低端智能手机产品线（因为已经低到无法再低），而是将目光集中在了此前印度市场最小众的中高端产品线上。

以中国品牌一加（OnePlus）为例：近期一加在印度市场推出的新品OnePlus 7售价为32999卢比，相较上一代产品降价6%。有外媒表示，一加这样的举动并不常见，因为此前一加每一代的旗舰产品价格都会比上一代高出约12.6%。所以，这次罕见的降价被视为一加为了巩固其在印度高端市场地位，而推出的重要举措。

一加之外，中国品牌vivo也在上周将其6+128版本的vivo V15 Pro降价了2000卢比，约为27000卢比。韩国品牌三星最新的旗舰S10，前不久也在印度市场进行了新一轮降价，向用户提供了将近5000卢比的折扣。除此之外，包括三星A9、OPPO F11 Pro、Nokia 8.1 Sirocco等中高端产品也都出现了不同程度的降价。

低端争无可争，中高端开打价格战

降价促销，无疑是为了获取更多的市场和用户。此前由于印度智能手机市场的现实情况，手机大厂在印度市场的法宝只能是——价格没有最低只有更低。而当“不赚钱”的惨烈竞争过后，头部品牌也开始将重点投放到那些拥有更多利润的中高端产品线中。

全球智能手机市场出货量的下滑早已成为现实，根据市场调研机构IDC公布的2018年全球智能手机市场出货量报告显示，2018年第四季度全球智能手机出货量为3.754亿部，同比下降4.9%，这已经是第五个季度出现同比下降的情况。就整年来看，2018年总出货量为14亿部，比2017年减少了4.1%。

对此，IDC将2018年称之为“智能手机市场有史以来状况最差”的一年。IDC移动设备市场追踪项目副总裁Ryan Reith也直言：“现在的全球智能手机市场一团糟”。而在刚刚过去的2019年第一季度，全球智能手机市场依然颓势依旧。IDC的调研数据显示，2019年第一季度全球智能手机出货总量达到3.108亿部，出货量同比减少6.6%，连续6个季度减少。

在传统主流市场不断下滑之际，印度这个拥有13亿人口的全球第二大智能手机市场却呈现出不断增长的趋势。根据IDC的一份报告显示，2018年印度智能手机市场出货量为1.423亿部，同比增长14.5%，达到历史最高水平；在2019年第一季度，印度国内智能手机市场依然保持着喜人的增长速度。IDC报告中显示，一季度印度智能手机市场出货量达到3210万部，同比增长7.1%。

能够在全球手机市场环境如此不堪的情况下，依然保持快速增长的主要原因，得益于印度庞大的人口红利，以及其市场发展仍处于起步阶段。数据显示，印度2018年销售的手机产品中，约有56%的是功能机；而且其国内整体消费能力仍然处于较低的水平，2018年智能手机的平均售价仅在158美元这一水平（约等于10990卢比）。

对此，相关通信行业观察家对懂懂笔记表示：“包括小米、OV等一众国产手机企业，绝大多数在印度市场都是依靠低价和极高性价比的产品来快速获得用户认可，占领更多市场份额。而通过近一段时间的数据我们看到，这种低价、高性价比的打法确实很适合印度市场的特点，例如去年5月才诞生的OPPO子品牌realme，在今年第一季度就直接冲进了印度市场前五。”

根据IDC的相关数据显示，今年一季度realme以190万台的出货量位列印度手机市场出货量第五，市场占有率达到6%。市场分析人士指出，借助OPPO的知名度和影响力，以及极致性价比的市场策略，realme才会在低端市场拿下了这个成绩。

在得低端机得天下的印度市场，部分厂商将目光投到了中高端产品线上，显然是有意为之。这一决定的背后，有中高端市场需求增长的潜在需求，也有企业对经营利润迫切的渴望。

卡位“消费升级”前的印度手机市场

对于众多国产手机品牌而言，中国市场的竞争已经进入白热化。可以看到，企业面对今年市场持续增加的压力，都在不断推出新品牌（子品牌），进行高中低多线作战，从而实现全价位段覆盖，以及销量上的突破。但在5G商用前夜，用户换机周期不断延长的情况下，想要突出重围的难度确实无比巨大。

相比之下，仍在高速增长的印度市场就有了更多可能，特别是中高端细分市场。根据IDC的数据报告显示，尽管500美元以上的高端智能手机只占整个印度智能手机市场的3%，但其在2018年的增长率却高达43.9%，要高于其他所有细分领域。

这样的增速，即便仅仅是3%的占比，也值得一众企业“刺刀见红”了。

在前几年低价、高性价比产品成功收割印度市场份额之后，通过中高端产品线来获取利润便成为头部企业的必然选择。

相关通信行业观察家对此表示：“过去两年，国内智能手机企业在印度市场虽然势头很猛，但是由于产品定位和发展政策的原因，导致企业利润极低。某种意义上说，过去两年这些企业是在用利润换市场。而现在获得一定市场份额之后，加上中国、北美及欧洲智能手机市场环境愈发严峻，相关企业在印度市场自然要开始推进自己的中高端系列，毕竟这些产品才是可以带来利润的。”

“从数据来看，现阶段这些中高端产品在印度可能已经有一定销量，但总体份额还是太低。”该人士强调：“不过对于头部品牌特别是国内手机企业而言，一旦在在印度中高端市场站稳了脚跟，并且获得一定市场份额，就可以成为一个很好的宣传途径，从而达到反哺国内（或其他主流）市场的效果。一加就是这样，尽管一加的产品相较于三星、苹果等高端产品还有不小的价格差，但只要它被列为高端市场中的玩家，它就可以拿这个‘印度高端市场第一’的口径去做宣传。”

在销售渠道上来看，那些低价、高性价比的产品无疑是更适合在线上渠道进行销售（相对成本更低），而目前印度手机市场的销售渠道，很可能长时间都是以线下渠道为主。根据调研机构Counterpoint的数据显示，尽管市场增长幅度明显，但印度智能手机线上渠道2018年的销售额，仍只占到了整体市场的36%。

这就意味着，很可能未来两到三年时间线下渠道仍是所有手机品牌的重中之重。而在线下市场，3万卢比到5万卢比的中高端机型将会成为新的蓝海，并会在较长时间内成为各大手机厂商关注的重点。

当然，这一轮中高端产品线价格战的结果很难在短期内水落石出。相关通信行业观察人士对懂懂笔记表示：“尽管各大厂商都在发力，甚至不惜用价格战的方式在争夺这一价格区间，但我们认为在目前的印度手机市场中，尽管中高端市场增长迅速，但在一定时期内中高端机型不会成为市场主流。低端甚至半智能机以及功能机，仍然会是未来印度市场的主力产品，而目前中高端市场的价格战更多还是一个市场的尝试和培育。智能手机的消费升级，对于印度市场来说还有一定距离。”