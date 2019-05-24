内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美投行：亚马逊两年内市值将接近1.5万亿美元

2019-5-24 23:25:12来源：网易科技作者：-责编：沧海评论：

网易科技讯5月24日消息，据外国媒体报道，美国投资银行Piper Jaffray周五对其客户表示，亚马逊股票将在两年内达到3000美元，市值将接近1.5万亿美元。该投行还表示亚马逊无需实行新举措就能实现这一预估。

“我们认为，亚马逊股价将在未来21月中期和22月中期之间，或者在未来24至36个月内就能达到3000美元，”该投行分析师迈克尔·奥尔森（Michael Olson）在一份报告中说道。“我们很有信心，亚马逊的股票可以达到这个水平，即使没有重大收购或其他业务上的重大变化。”

奥尔森还指出，尽管他假设亚马逊所有主要业务部门的增长都在减速，并采用保守的市盈率进行预估，但他仍得出了这个令人瞠目的结论。利用分部门估值（sum-of-the-parts）方法进行分析，奥尔森发现亚马逊的零售业务还有潜力。

奥尔森表示，亚马逊公司的核心零售部门为广告部及他部门的价值考虑做出了一些调整，现在其零售部门的交易水平表明，其业务价值还有提升空间。

Piper Jaffray官方将亚马逊12个月目标价定为2225美元，并将其评级为增持。如果亚马逊上涨到3000美元，也就意味着上涨65%。

亚马逊的股价今年上涨了20%，过去两年上涨了86%。不过，该股较其价值逾1万亿美元的历史高点下跌了11%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亚马逊

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有