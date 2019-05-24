美投行：亚马逊两年内市值将接近1.5万亿美元

网易科技讯5月24日消息，据外国媒体报道，美国投资银行Piper Jaffray周五对其客户表示，亚马逊股票将在两年内达到3000美元，市值将接近1.5万亿美元。该投行还表示亚马逊无需实行新举措就能实现这一预估。

“我们认为，亚马逊股价将在未来21月中期和22月中期之间，或者在未来24至36个月内就能达到3000美元，”该投行分析师迈克尔·奥尔森（Michael Olson）在一份报告中说道。“我们很有信心，亚马逊的股票可以达到这个水平，即使没有重大收购或其他业务上的重大变化。”

奥尔森还指出，尽管他假设亚马逊所有主要业务部门的增长都在减速，并采用保守的市盈率进行预估，但他仍得出了这个令人瞠目的结论。利用分部门估值（sum-of-the-parts）方法进行分析，奥尔森发现亚马逊的零售业务还有潜力。

奥尔森表示，亚马逊公司的核心零售部门为广告部及他部门的价值考虑做出了一些调整，现在其零售部门的交易水平表明，其业务价值还有提升空间。

Piper Jaffray官方将亚马逊12个月目标价定为2225美元，并将其评级为增持。如果亚马逊上涨到3000美元，也就意味着上涨65%。

亚马逊的股价今年上涨了20%，过去两年上涨了86%。不过，该股较其价值逾1万亿美元的历史高点下跌了11%。