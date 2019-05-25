两党难以达成共识，Facebook与FTC和解协议再遭拖延

据知情人士透露，由于美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）内部共和党人和民主党人之间产生分歧，Facebook与联邦监管机构就隐私问题和解之路陷入僵局。

Facebook于4月24日表示，预计将与FTC达成一项高达50亿美元的协议。当时，密切关注谈判的人士表示，预计几天内就会达成和解。

但据一位知情人士透露，在过去一个月里，FTC主席、共和党人约瑟夫-西蒙斯（Joseph Simons）一直在努力争取FTC两名民主党成员丽贝卡-凯利-斯劳特（Rebecca Kelly Slaughter）和罗希特-乔普拉（Rohit Chopra）对和解协议的支持，他们担心该协议不够强硬。

消费者团体和其他关注谈判的人士说，西蒙斯希望两党能够达成共识，确立FTC的影响力，并向其他公司发出警告。

一项只有共和党人参与的决定可能会让它受到民主党人的批评，并削弱它的影响力。过去，执法机构有时因在隐私问题上软弱无力而受到批评。

Facebook的一位发言人说，“我们希望达成一个适当和公平的解决方案。”

调查开始于一年多前，此前有报道称，数千万Facebook用户的个人数据不恰当地落入了为参与特朗普2016年竞选工作的数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）手中。自那以来，其他丑闻不断曝光，令该公司更加头痛。

据两位知情人士透露，Facebook方面急于达成和解协议，彻底摆脱隐私丑闻影响。