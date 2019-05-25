好奇号之后，NASA要用三次任务把火星土壤带回地球

「下一步是什么？接下来，NASA的好奇心会把我们带去哪里？」

成就了好奇号「恐怖七分钟」的Adam Steltzner在BMW·极客公园Rebuild 2019科技商业峰会的舞台上说道，「要想真正了解火星，我们需要把火星的土壤样本带回地球。」

NASA 2020年火星探测项目的终极目的就是将火星的土壤样本带回地球，但一个项目还远远不够。从第一台火星车启程离开地球，到样本随火箭降落在地球上并完成回收，横跨三次火星探索项目，大约需要近十年的时间才能完成。等到样本登陆地球，乐观估计，也是2030年以后的事了。

但时下的每一天，我们都距离那个终极目标更进一步。

结束成都的行程后，Steltzner马上就要赶回美国加州的喷气推进实验室总部，监督火星探测车的采样系统完成最后的测试。他落地成都只有45小时，往返加州却需要30小时。他此前估算在他出发来中国成都之前，采样系统的测试应该早已完成，但「计划总会延迟，不论你怎样计划好一切，我参与过六次探测项目，每一次都会比计划延迟。」

因为外星探索容不得半点差错，数以千计的科学家和工程师们日以继夜地工作，只为了将一台汽车大小的设备送上另外一颗行星。

这台基于好奇号打造的探测车，即将于明年夏天出发前往火星。因为好奇号的「恐怖七分钟」而「一战成名」的Steltzner担任这一任务的首席工程师。

好奇号的成功着陆给他带来了数不清的荣誉，但对他而言这仍是一个需要消化的事实。现在他还会常常惊叹NASA批准「天空起重机」（Sky Crane）着陆方案的不可思议。他也会常常想起好奇号迫近火星的那几天自己的昼夜难眠。

「别人睡不着觉的时候数羊，我睡不着的时候在数可能会导致失败的问题。」

这就是太空探索，失败的恐惧总是萦绕耳边，严谨是远远不够的，有时候你需要冒险，需要勇气，用疯狂的方案，完成不可思议的成就。

以下是NASA好奇号火星车首席机械工程师Adam Steltzner在BMW·极客公园Rebuild 2019科技商业峰会上的演讲，经极客公园编辑整理：