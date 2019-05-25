内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

微软推送2019 Windows 10更新五月版18362.145发布预览更新

2019-5-25 7:42:09来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月25日消息 此前微软发布了2019 Windows 10更新五月版正式版，而现在显然这并不意味着系统开发已经结束，接下来是更加细致的修复性工程。今天，微软推送了2019 Windows 10更新五月版Build 18362.145慢速和发布预览更新。

下面是更新内容：

  • 解决了可能阻止应用程序协议处理程序的自定义URI方案在Internet Explorer上启动本地Intranet内联网和受信任站点的相应程序的问题。

  • 解决了在将Roaming AppData文件夹重定向设置为网络路径时阻止某些应用程序启动的问题。

  • 解决了在显示模式更改期间关闭夜间模式的问题。

  • 解决了当游戏顶部可以看到微软游戏栏时可能会扭曲全屏游戏渲染的问题。

  • 解决了一个问题，该问题阻止从具有特定蓝牙适配器的某些系统中移除Bluetooth外围设备。

  • 解决可能导致域名系统（DNS）服务器事件日志中event 7600包含不可读服务器名称的问题。

  • 解决了客户机的分辨率（DPI）与主机不匹配的问题。

  • 解决了在安装过程中可能导致外部USB设备或SD存储卡重新分配给错误驱动器的问题。有关详细信息，请参阅连接了USB设备或SD卡的计算机上的“此PC无法升级到Windows 10”错误。

  • 解决了文件共享见证不会删除服务器消息块（SMB）句柄的问题，这会导致服务器最终停止接受SMB连接。

  • 解决了在Intranet内联网页面上托管时阻止打开应用程序协议URL的问题。

  • 解决了BranchCache处于分布式缓存模式时的问题。BranchCache可能会使用比为重新发布缓存分配空间的更多的磁盘空间。要完全解决此问题，超出磁盘空间分配的设备应使用netsh branchcache flush命令清空BranchCache。

  • 解决了一个问题，如果显示器的方向已从默认设置更改，可能会阻止某些Direct3D应用程序和游戏进入全屏模式。

  • 解决了使用Windows系统映像管理器在x64系统上创建Windows目录文件的问题。有关更多信息，请参阅ADK工具包和工具中的新增功能。

Windows 10 Insiders可以通过在“设置”中检查更新来下载更新。

相关阅读：

微软2019 Windows 10更新五月版：10个不可错过的新功能

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Windows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有