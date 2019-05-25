微软推送2019 Windows 10更新五月版18362.145发布预览更新

IT之家5月25日消息 此前微软发布了2019 Windows 10更新五月版正式版，而现在显然这并不意味着系统开发已经结束，接下来是更加细致的修复性工程。今天，微软推送了2019 Windows 10更新五月版Build 18362.145慢速和发布预览更新。

下面是更新内容：

解决了可能阻止应用程序协议处理程序的自定义URI方案在Internet Explorer上启动本地Intranet内联网和受信任站点的相应程序的问题。

解决了在将Roaming AppData文件夹重定向设置为网络路径时阻止某些应用程序启动的问题。

解决了在显示模式更改期间关闭夜间模式的问题。

解决了当游戏顶部可以看到微软游戏栏时可能会扭曲全屏游戏渲染的问题。

解决了一个问题，该问题阻止从具有特定蓝牙适配器的某些系统中移除Bluetooth外围设备。

解决可能导致域名系统（DNS）服务器事件日志中event 7600包含不可读服务器名称的问题。

解决了客户机的分辨率（DPI）与主机不匹配的问题。

解决了在安装过程中可能导致外部USB设备或SD存储卡重新分配给错误驱动器的问题。有关详细信息，请参阅连接了USB设备或SD卡的计算机上的“此PC无法升级到Windows 10”错误。

解决了文件共享见证不会删除服务器消息块（SMB）句柄的问题，这会导致服务器最终停止接受SMB连接。

解决了在Intranet内联网页面上托管时阻止打开应用程序协议URL的问题。

解决了BranchCache处于分布式缓存模式时的问题。BranchCache可能会使用比为重新发布缓存分配空间的更多的磁盘空间。要完全解决此问题，超出磁盘空间分配的设备应使用netsh branchcache flush命令清空BranchCache。

解决了一个问题，如果显示器的方向已从默认设置更改，可能会阻止某些Direct3D应用程序和游戏进入全屏模式。