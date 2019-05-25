iFixit：2019款MacBook Pro按键确实改了

苹果在本周悄然更新MacBook Pro产品线。除了换U提速外，该公司还表示重新设计了该笔记本的键盘，改用了全新的材料。虽然苹果没提究竟是什么新材料，但iFixit通过拆解给了我们一些答案。

iFixit拆解发现，新款笔记本键盘中覆盖按键开关的硅胶薄膜变样了。2018款MacBook Pro中的薄膜是半透明的，手感也更像是硅胶。新款的薄膜更加透明，摸起来更加光滑。通过红外分析，2018款的薄膜应该是聚乙炔（Polyacetylene）材料，而新款薄膜则是聚酰胺（Polyamide，俗称尼龙）材料。

▲两张图中左侧是2018款MacBook Pro的组件，右侧是2019款

另外，iFixit还发现覆盖按键开关的金属片也与之前不同。苹果应该是采用了更新的表面处理工艺，而且也更换了合金材料，而这可能是增强按键耐久性和弹性的关键。

除了键盘，新款MacBook Pro其他设计方面的变化几乎没有。该笔记本的可维修性评分依然不高，因为处理器、内存、闪存依然是焊在主板上的，而键盘、电池、扬声器、触控栏也都用胶水粘到了一起。

有关新一代MacBook的键盘一直饱受争议，很多用户对其超短的键程很不适应，用户甚至希望苹果若能适当增加按键键程，即使牺牲轻薄性也可以接受。为此，苹果也曾表示按键手感问题有很大的主观性，每个人的感觉都会不一样。虽然口头这么说，但苹果也在不断通过产品迭代来进行改进。