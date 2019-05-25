SpaceX今年迄今筹资超过10亿美元，获得超额认购

5月25日消息，据CNBC报道，在向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新文件显示，自今年年初以来，埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下美国太空探索技术公司SpaceX已经筹资逾10亿美元，超过了此前预期，获得超额认购。

SpaceX希望通过发射数千颗小型卫星提供太空互联网服务，要想实现这个令人望而生畏的庞大计划，资金是关键。美国当地时间周四晚间，SpaceX刚刚向太空发射了首批60颗“星链”网络卫星。这个太空网络将由11943颗卫星组成，它们会在所谓的近地轨道上靠近地球飞行。“星链”最终将成为一个互联的互联网卫星网络，也被称为“星座”，它可以将高速互联网传输到地球上的任何地方。

SpaceX继续加速融资，向SEC提交的文件显示，该公司分别在1月份和4月份寻求融资5亿美元和4亿美元。该公司首席执行官马斯克曾表示，就投资者的兴趣而言，这些融资获得了超额认购。最新提交的文件是对该公司4月份提交的文件的修正，文件显示，SpaceX确实获得了超出预期的资金。

SpaceX自年初以来共筹集了10.2亿美元，超过了它在两轮融资中寻求筹资9亿美元的目标。知情人士表示，由PayPal联合创始人兼SpaceX董事会成员卢克·诺塞克(Luke Nosek)和斯蒂芬·奥斯库伊(Stephen Oskoui)领导的Gigafund再次为SpaceX提供资金。

马斯克上周表示，SpaceX有“足够的资金”让“星链”网络进入运营水平。马斯克进一步解释说，“星链”网络是SpaceX“产生更多收入的希望，以便由于支持开发越来越先进的火箭和太空船。”马斯克补充说:“我们相信我们可以利用星链网络的收入来资助星际飞船（Starship）的研发。”

今年早些时候，马斯克表示，由于“星链”网络和该公司另一个“绝对疯狂”的项目“星际飞船”，SpaceX“不得不极力节省开支”。后者是SpaceX正在建造的将人类和货物送往火星的巨型火箭。

马斯克表示，SpaceX的发射收入可能会达到每年30亿美元的峰值，但他认为互联网服务收入可能“更接近每年300亿美元”。他补充道:“全球互联网连接服务总收益约为1万亿美元，我们认为，通过星链网络，我们或许可以获得约3%的市场份额。”

在特斯拉本月早些时候通过股票和债券发现筹资27亿美元之后，SpaceX也获得了额外资金。虽然SpaceX正在筹集资金为其增长提供动力，但特斯拉筹资之时恰值马斯克呼吁员工采取极端措施、控制这家电动汽车制造商的成本之际。特斯拉的股价始终处于挣扎状态，今年迄今下跌了42%以上，更是3年来首次跌破了每股200美元的心理关口。