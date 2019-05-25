Facebook发布加密货币，计划2020年一季度上线

北京时间5月25日早间消息，Facebook计划在2020年第一季度之前在十几个国家建立数字支付系统。这家社交媒体巨头希望在今年年底之前开始测试其加密货币，该货币已被内部称为GlobalCoin。

预计Facebook将在今年夏天有更详细地概述计划，并已与英国央行行长马克卡尼讨论过。

创始人马克·扎克伯格上个月与马克卡尼会面，讨论了发行加密货币所带来的机遇和风险。

Facebook还向美国财政部官员寻求有关运营和监管问题的建议。

该公司还在与包括西联汇款在内的汇款公司进行谈判，因为它寻找更便宜，更快捷的方式，让那些即使没有银行账户的人也能够收发款。

Facebook的加密货币将如何运作？

Facebook希望创建一种数字货币，无论用户是否拥有银行账户，都能获得价格合理且安全的付款方式。

拥有WhatsApp和Instagram的Facebook希望通过打破金融壁垒，与银行竞争并降低消费者成本来颠覆现有体系。

Facebook的加密货币项目代号为Project Libra，于去年12月首次被报道。

该项目通过银行和经纪人的合作，使人们能够将美元和其他国际货币兑换成数字货币。预计一小部分联合创始人将在未来几周内发布这家总部位于瑞士的协会。

据报道，Facebook还与一些在线商家进行谈判，促使他们接受加密货币作为支付方式以换取较低的交易费用。

什么是加密货币？

虚拟货币可用于支付现实世界中的物品，例如酒店房间，食物甚至房屋。数字货币保存于在线钱包中，可以在用户之间匿名发送。加密货币采用区块链技术。区块链是存储在计算机网络中的信息块（如交易或协议）的分类帐。该信息按时间顺序存储，可由用户社区查看，并且通常不由诸如银行或政府的中央管理机构管理。

该理念旨在通过防止篡改或劫持网络来确保用户的安全性和匿名性。

对加密货币有什么顾虑？

Facebook近年来因对用户个人数据的处理方式而受到抨击，监管机构可能会密切关注此次发布。

本月早些时候，美国参议院和银行委员会给马克扎克伯格写了一封公开信，询问该货币将如何运作，将提供什么样的消费者保护以及如何保护数据。

Facebook与美国财政部讨论了身份检查的过程以及如何降低洗钱风险。更多的人相信Facebook及其合作伙伴希望通过将其与一篮子现有货币（包括美元，欧元和日元）挂钩来防止货币价值大幅波动。

Facebook的第二次会成功吗？

这不是Facebook第一次涉足数字货币。十年前，Facebook创建了Facebook Credits。该虚拟货币使人们可以在社交网站上的应用程序中购买商品。然而，Facebook在未能获得足够关注的情况下，不到两年后结束了该项目。

该公司还将不得不在其想要推出该货币的国家中关注无数法规。印度作为Facebook传闻中的目标国家之一，最近已经打压数字货币。

然而，最大的考验可能是人们是否会足够信任Facebook而把他们的钱换成这种加密货币。

Facebook正处于与政府，中央银行和监管机构合作的初始阶段。内部人士承认，明年初推出任何加密货币网络都是有难度的。

Facebook，西联汇款和英格兰银行拒绝发表评论。

Facebook加密货币会起有用吗？

数字货币对银行和大公司的最大吸引力在于支撑它们的技术。

区块链技术可以绕过银行网络，帮助减少跨境汇款的时间和成本。

英国央行前行长Lord King二十年前警告称，如果人们开始使用数字货币，那么中央银行可能变得“无关紧要”。

区块链专家David Gerard表示，Facebook将通过创建自己的支付系统来获取有价值的支付数据。

然而，他质疑为什么Facebook需要利用自己的加密货币来收集这些数据。他说，Facebook可以创建像PayPal这样的平台，允许用户汇款传统货币。

加密货币很容易受到价值波动的影响，Gerard表示这可能会成为Facebook所谓的GlobalCoin成功的障碍。

“正常人不想使用价值一直在上下起伏的货币，”他解释说。

但伦敦经济学院研究员Garrick Hileman表示，GlobalCoin项目可能是加密货币短期历史上最重大的事件之一。保守地说，他估计今天约有3000万人使用加密货币。相比之下，Facebook的月度用户为24亿。