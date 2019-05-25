Uber首任CEO下周一将离开董事会

北京时间5月25日早间消息，优步在星期五的一份文件中表示，其第一名员工Ryan Graves将于周一离开公司董事会。

Graves是该公司的第一任首席执行官，在他回复了卡兰尼克在推特上发布的“在固定区域寻找创业产品经理、商业开发高手”的推文以后，被特拉维斯卡兰尼克（Travis Kalanick）招入公司。2017年，他辞去了全球运营高级副总裁的职务。

文件称：

2019年5月23日，Ryan Graves告知Uber Technologies,Inc.（以下简称“公司”），他打算辞去公司董事会成员的职务，包括董事会的任何委员会的任何职务，自2019年5月27日起生效。Graves的辞职并非由于Graves与本公司，其管理层，董事会或其任何委员会之间或与本公司的营运，政策或惯例有关的任何事项之间的任何分歧。

该文件包括Ron Sugar董事长给董事会的一份说明：

“Ryan是塑造优步成为今天公司这个规模的关键人物之一。作为一名深思熟虑且敬业的董事，Ryan继续为优步增值，提供见解和判断，像我们在过去十年中不断发展一样，他帮助我们驾驭业务的起伏。虽然这是一个苦乐参半的时刻，但我们接受他的个人决定，这是他辞职的最佳时机。Dara和我很感谢他对优步成功的贡献，并祝愿他一切顺利。“

在优步将Dara Khosrowshahi任命为新CEO之后两年，Graves离开了董事会。

此次宣布发生于优步在纽约证券交易所首次亮相两周后，优步股票收盘价为每股41.57美元，跌幅为7.6%。周五股价收于每股41.51美元，估值超过690亿美元。

“Graves因其作为我们公司早期领导者之一的经验，他的创新，技术和高增长经验，以及他的消费者和数字体验，而被选中担任董事会成员，“优步在IPO招股说明书中表示。

在招股说明书中，优步表示已从Graves购买了超过110万股公司股票。根据招股说明书，IPO后，他持有优步1.9%的股份。

Graves曾在Uber董事会薪酬委员会任职，现任Saltwater Capital的创始人兼首席执行官，该公司已投资Calm和Equator Coffees&Teas等公司。