特斯拉汽车隧道/地面速度PK，地下速度完爆地面

5月25日消息，据The Verge报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下隧道挖掘公司The Boring Company日前举行了一次别开生面的赛车：两辆特斯拉电动汽车分别在地下隧道和地面公路上行驶，以确定哪种方式更快？

在参赛的两辆汽车中，一辆在地面公路上正常行驶，另一辆在位于美国加州霍桑的SpaceX总部地下1.83公里长隧道里行驶。结果显示，隧道中行驶的特斯拉是明显的胜利者，它只用了3分零8秒就重新出现在地面上。事实上，在地面上的特斯拉汽车刚刚通过第一个红绿灯路口时，隧道里的汽车就到达了终点线。

值得注意的是，隧道中行驶的特斯拉汽车最高时速达到204公里，这要比The Boring Company于去年12月向记者和市政官员展示其地下隧道时的速度快得多。当时，在地下隧道中行驶让人觉得非常颠簸，马斯克将其归因于一台有故障的铺路机。不过，现在这个看起来隧道显得更平滑，至少从视频中来看是这样。

在The Boring Company刚刚获准在拉斯维加斯会议中心地下开挖两条隧道不到24小时，有关这场比赛的情况就被发布在推特上。这个项目耗资4860万美元，预计将在2021年1月的消费电子展前完工。不过马斯克表示，该项目有望在今年年底前投入使用。

The Boring Company的创意始于2016年的一条推特，当时马斯克在推特上抱怨称:“交通快把我逼疯了，我要造一台隧道掘进机，然后开始挖……”从那以后，该公司已经在霍桑建成地下试验隧道，最近又获准在拉斯维加斯会议中心之下修建环路。此外，The Boring Company还提议斥资10亿美元在芝加哥和奥黑尔机场之间修建快速地下通道。同时，它还在对修建华盛顿特区至巴尔的摩的隧道进行环境评估。

然而，公共交通倡导者担心，新的汽车隧道网络只会造成更多的地面拥堵，尤其是在车辆排队进入隧道的时候。马斯克还因修建隧道而受到批评，因为这些隧道只能容纳汽车，而不支持承载更多人的更大容量交通工具。

The Boring Company举办这场比赛的初衷是为了回答一个简单的问题：公路和隧道哪个更快？但正如The Verge副主编托马斯·里克(Thomas Ricker)所指出的那样，这是一个错误的比较，“相当于在向消费者发表任何手机之前就吹嘘5G的速度”。