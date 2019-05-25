买了新旗舰手机的你，可能需要这些快速无线充电板

尽管不如现在各种支持QC4手机的有线充电来得快，无线充电线圈依然是现今许多追求高端大气上档次的旗舰或次旗舰手机趋之若鹜的热门配备，但如果不准备块无线充电板，再厉害的无线充电功能都是英雄无用武之地。

所以为了让大家更容易挑到适合自己手机（或其他能无线充电的玩意）的充电板搭配，我们挑选了一些比较有代表性的，尽量是在国内能买到的产品供大家参考。

喜欢新锐

睿能宝(Ravpower)无线快充板（参考价格：382元）

风靡北美和日本的品牌，手机无线快充机型支持广泛，最高支持10W输出，覆盖三星的9W无线快充，苹果的7.5W快充以及标准的5W Qi慢充。产品为单线圈环状设计，虽然它宣称可以手机或者Airpods或者智能手表等不同类型的产品，摆放位置要很讲究不然识别可能出问题。

此外该产品的非充电接触部分外壳为铝质，看起来也更有高端的质感。接触面做了TPU防滑涂层处理，也能穿过不厚于4mm的手机保护套为手机充电。它可能是你在国内能买到为数不多能算比较便宜的外国快充板品牌，这个价格已经是套装价，包含了24W的座充。

钟爱老牌

Anker PowerWave 7.5 Pad（参考价格：368元）

Anker作为玩供电的老炮，它的无线充电产品当然也值得一推。Anker PowerWave 7.5 Pad同样也是能广泛支持诸多不同充电模式的靠谱副厂产品之一，覆盖5W/7.5W/10W三档，可分别对应Qi、iPhone和三星及LG的旗舰韩系手机，本身设计也干净利落，并在板内置有主动散热风扇带走线圈能量转换产生的热量。

Anker的宣传卖点落在充电效率上，它宣称自己能比苹果官网认证的产品快至少30分钟。这个价格也包含了Anker自己的18W快充头，不用自己另备。

准备未来

贝尔金Boost Up 15W（参考价格：29.95美元/美亚，不含关税运费）

贝尔金家的Boost Up有好多款，虽然它是iPhone官方推荐的副厂无线充电板，但官方认证优化的款卖得贵而且不支持最新款安卓手机的快充，所以看了看还是Boost Up 15W比较有特点——15W的兼容功率除了在当下能给三星S10这样的旗舰机快充之外，也有一定的为将来作准备的意思。

唯一不太妙就是选择15W就等于放弃苹果设备的快充，这个还是要抉择一下……

给我AirPower！我要AirPower！

SliceCharge Pro（参考价格：89美元，indiegogo众筹）

AirPower咕掉之后有一些第三方厂商想要填补苹果弃坑留下的空白，SliceCharge Pro算一个，它不是AirPower，但它能干AirPower的事。一块大长板上面同时充着iPhone/AirPods/Apple Watch是多少果粉的梦想，六线圈配备让它可同时无视摆放位置和方向同时为两个苹果设备充电，已经挺接近苹果的设想了。虽然给Apple Watch充电要掰出个额外充电块挺破坏整体美感。

它不足的地方是7.5W充电功率的天花板，不过反正果粉也不会用其他生态设备，所以可以忽略。自配30W USB-C座充，没有使用产权接口也算是良心之处吧。但，很贵，而且要下个月才公开售卖。

Nomad Base Station Apple Watch版（参考价格：129美元）

如果你等不及SliceCharge Pro，可以用Nomad的这块替代一下，铝壳皮革充电区，倍有档次感。手表的部分是立式充电所以可以腾出平面来放置手机。不过这块板比上面那块还要贵……

原装最高

三星EP-NG930原装快速无线充电板（参考价格：328元）

三星原装充电板，当然跟三星手机更配啦。原装快速充电板有15W的功率，双线圈设计以及立式充电底座转换的装置，适合多种使用场合，而且也不算太贵。就是塑料感比较强而且灯环又大又亮，线缆还是microUSB的，不过有坚定的原厂信仰，这些都不是问题吧！（如果一定要USB-C，可以买第五代的EP-N510，价格相同，线缆自备）

华为CP60 15W Max原装无线快充板（参考价格：249元）

华为的CP60原装无线快充板也是一块立足于Qi标准兼容快充，在此基础上加入自家手机的15W快充支持产品。产品充电接触面为硅胶材质，是种比较特殊的类肤手感，而且线圈穿透力较强，能透过5mm厚的保护壳给手机充电。充电板附带40W USB-C充电头，价格不贵。想想任总都给家人用苹果，华为快充板对其他品牌手机的输出兼容肯定也做好啦。

小米20W高速无线充套装（参考价格：149元）

如果你前不久刚好买了第九代战斗天使，嗯我说的是小米9手机，那20W高速无线充套装一定要补一下。这应该是目前市面上峰值功率最高的无线快充板了吧，不过仅限于小米9/MIX2S/MIX3手机局限性较大，平时还是EPP协议的最高10W充电功率，给常见的苹果/三星/华为等品牌机型功率都是5W，如果家人有用其他品牌手机可能共用的效率不理想，请自行斟酌。

结语

无线充电最早从诺基亚Lumia的“噱头”，花几年时间到今天提升功率后逐渐有了实用价值的水平，自然也就为越来越多普通人而非搞机党接受了，日后随着手机品质升级，无线快速充电功能也会逐渐下探到更加主流的机型中去，充电板倒不像手机本身那样会有频繁的换新，找到一款合适自己的那就买了吧。

快充有快充的好，无线也有无线的方便，一旦习惯了，还是会觉得干净随意很爽的。