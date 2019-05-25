量子计算牵手人工智能？ 专家称将在五年内成为现实

据国外媒体报道，很多专家和业内人士表示，量子计算的强大处理能力可能在五年内开始改善人工智能系统。量子计算初创公司IonQ首席执行官皮特查普曼(Peter Chapman)说，量子计算机可以开发基于人工智能的数字助理，具备真正的上下文感知能力，并且能够完全理解与客户所进行的互动。

查普曼说，“如今，当数字助理说，’对不起，我听不懂’时，人们感到很沮丧。”量子计算机“可以缓有效解这些问题。”查普曼本周成为了量子计算初创公司IonQ的首席执行官。在此之前，其是亚马逊旗下Amazon Prime部门的工程主管。

查普曼解释称，这是因为量子计算机有能力在不到一秒的时间内对大量的可能性进行排序，从而得出一个可能的解决方案。量子计算技术的能力类似于可以瞬间对一个魔方进行复原，这种技术可以同时处理不同的组合。相比之下，一台经典电脑则需要依次搜索各种可能性，这可能需要几天、几个月甚至更长时间。

量子计算利用了量子比特的能力，后者可以同时以0和1的形式表示和存储信息，而目前二进制方法中的比特只有0或1两种状态，在计算行业一直占据主导地位。

虽然很多公司在量子计算上投入了大量资金，但目前还没有真正的商用量子计算机问世。量子计算机何时完全商业化并实现大规模部署，这一时间仍有待商榷。

IonQ公司将量子计算商业化的方法包括基于囚禁离子（trapped ions）的量子比特技术，这种量子比特会自然表现出叠加等量子力学效应。该公司此前曾表示，与其他方法相比，囚禁离子更有可能规模化，具有更好的性能和更高的可预测性。

查普曼最初在麻省理工学院担任软件工程师，与人工智能先驱马文·明斯基(Marvin Minsky)共事。他说，拥有物理、化学和材料科学专业知识的数字助理可以帮助解决人类缺乏特定领域专业知识的问题。

微软量子业务开发总监朱莉·洛夫(Julie Love)表示，量子计算对人工智能模型的潜在影响对于商业客户来说是“一个真正卖点”。她说，这一课题的理论研究表明，基于量子的机器学习系统训练数据的速度比传统计算机要快得多。“这有着加速机器学习的真正潜力，”洛夫说。

IBM云计算和认知软件高级副总裁阿尔温德·克里什纳(Arvind Krishna)表示，人工智能和量子计算将携手未来，量子计算机可以让人工智能更加强大。

IBM研究人员今年3月份在《自然》(Nature)杂志上发表的一篇论文显示，量子计算能够显著改善人工智能系统，不仅是因为它们比传统计算机运行得更快，还因为它们可以采取不同的方式。人工智能系统依赖于算法对大量数据进行提取、分类和分析。量子计算机可以根据特定特征对数据进行更精确地分类。最终，基于量子计算的人工智能算法可以帮助识别经典计算机所不可见的模式。

克里什纳说，同时使用人工智能和量子计算可以解决的问题包括发现更节能、不污染环境的新材料。他说，这两项技术还将有助于解决交通优化问题，比如实时计算出可以减少交通拥堵和行车污染的路线。

不少公司已经在尝试用人工智能和量子计算协同解决商业问题，并产生了一系列新的发现。例如，大众汽车就利用这两种技术开发了一个基于量子计算的交通管理系统。大众汽车希望将该系统打造成一项可以整合进旗下汽车的商业服务提，也可以用于公共交通或拼车公司，根据更准确的乘客需求预测营收。