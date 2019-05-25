松鼠AI联合AAAI发布AI诺贝尔奖，每年出资100万美金

5月25日下午消息，在AIAED全球AI+智适应教育峰会上，松鼠AI创始人栗浩洋分享观点。

他指出，AI教育的引擎架构总共分成三个层次：第一个是本体层，里面更多的是内容，包括学习地图，包括知识地图；第二个是算法层，里面有推荐引擎，有学生的用户画像的引擎，有目标管理引擎；第三个是一个交互系统，如何和人进行交互。

“在今年之前，我们的系统和人的交互，更多是通过视频、题目，和一些简单的互动和推荐系统，未来我们希望能够发展更多的人机交互，让学生和机器之间的交互更加的顺畅。”栗浩洋表示，新技术和新创意会以超乎想象的速度来发展，技术给行业带来了指数级的发展，而松鼠AI要做的是如何发挥人工智能的作用。其中包括超纳米级的知识点拆分系统，精准诊断学生知识点。

栗浩洋提到，团队去年开始到今年完成的一个最新研究成果是错因分析，把常见错因总结出来，就可以覆盖30、40%的问题，“为什么30、40年经验的老教师是非常有经验的，因为他们看过太多的疑难杂症。”

在峰会上，松鼠AI还联合AAAI（美国人工智能协会）发布了AI诺贝尔奖，宣布将每年出资100万美金，奖励给全球领先有突破性并且为社会创造商业及为人类创造巨大价值的AI技术。

栗浩洋在谈到项目设置的初衷时表示：“诺贝尔奖没有AI奖，挺不幸。虽然已经有图灵奖了，但是哪怕有十个图灵奖奖励AI，也奖不过量。AI对人类带来的影响是极其巨大的，以及AI影响的是我们工作的方方面面，因此我们需要更多的研究者、教授和专家来进行更多的研究，从而启发越来越多的专家和年轻的科学家。松鼠AI每年会捐献一百万美元，来奖励我们所选出来的优秀科学家，这些科学家在AI领域当中做出了杰出的贡献。我们奖励他们的成就，我们给他百万美元大奖，从而让科学家能够更加的努力。”

AAAI主席Yolanda Gil补充说，“我想像这个百万美金科学大奖的目标，也是激励所有人做更好的工作，产生更大的影响。我们也可以做激励，激励下一代，这将会作为他们人生中和工作当中最重要的目标。”