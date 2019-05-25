争来争去，谁才是携号转网的最大受益者

C114讯5月24日消息 携号转网从概念提出到试点试验再到即将到来的全面实施，前后经历了十多年的时间。在这十多年里，谁是携号转网的最大受益者，这既是运营商非常关心的话题，更是各种好奇人士放心不下的热点。那么影响用户携入携出的因素有哪些，最终谁才是真正的最大受益者呢？

一、影响用户携入的关键因素有哪些

坦率地说，三大运营商的用户群中都有无法忍受自己而希望携出的。对于这些有转网或者离网倾向的用户，运营商的经营预警系统当然也有大体的预测。哪些因素成为影响了用户的携入选择呢？

网络体验可能是首要的考虑因素。无论是通过移动手机上网或者通话，还是通过固网宽带上网，这些都成为用户的刚需。如果常驻地的网络信号差或者网络体验较差，而且这种情况长期得不到改善，那么用户的转网将是大概率事件。在网络方面，4G基站数量和固网家宽的覆盖，中国移动无疑都是行业最多和最广的。

透明消费至关重要。现在国家层面一直在推动对“不知情定制”的治理。“不知情定制”之所以上升到国家层面，这当然体现了问题的严重性，也侧面反映了运营商对整治工作的不作为或者慢作为，甚至是放任或者纵容“不知情定制”蔓延。实际上，从用户的角度看，这无异于抢劫或者盗窃。

投诉服务品质决定了用户最终选择。有问题后，运营商有没有人管；运营商有人管了，最终能不能解决，这些最终决定了有转网倾向用户的去留，也决定了用户携入的数量。虽然运营商都一再强调以用户需求为导向，但是在具体的经营过程中，这种导向还需要进一步体现在服务品质上。

二、携号转网带来的用户流动率有多大

如果按照办理携号转网业务用户的数量与当时的总体用户数据对比，我们可以分别得出截止2016年6月份和2018年12月份的业务办理率约为0.32%和0.98%。用户这样的网间流动率到底是高还是低呢？

香港和台湾的情况或许可以为我们提供借鉴。据悉，在我国香港地区从1999年开始，每年号码携带用户占网内用户比从最初的15%降到了现在的4%。在我国台湾地区，2017年移动用户总量为2878万，用户网间携号转网约300万，转网年活跃度为10%。香港和台湾的用户总体规模较小，其借鉴意义能有多大，现在还不好评价。

中国信息通信研究院对我国的号码携带数据进行了预测，移动用户总量为15.5亿，试点期间转网年活跃度为0.3%-0.5%,每年携号转网用户量在465万-775万之间。

无论是试点省份的0.32%、0.98%，或者我国香港和台湾的4%和10%，也不论中国信通院预测的0.3%-0.5%，携号转网的参与活用并没有网上参与热议时显示的那么多。

三、试点省市的情况显示中国电信似乎胜出

我们从国务院新闻办5月21日举行的国务院政策例行吹风会上获悉，工业和信息化部已经组织相关企业在5个省市进行了携号转网的试验，目前已累计完成近200万人次的携号转网工作。

从公开渠道了解到的最新数据显示，截至2018年12月底，携号转网累计携转人次达167万。这其中尤其值得关注的是，2018年新增63万人次，同比增长62%。去年新上线的简便流程非常受用户青睐。新流程上线后，携转用户量大幅上升，并于12月份达到2018年度月携转量的最高峰。

目前，我们尚未从公开渠道查询到用户在三大运营商之间的携入和携出最新数据。不过过往的数据也值得大家关注，而且携号转网历史数据已经说明中国电信的携入用户数相对领先。

工业和信息化部数据显示，截止2016年6月底，开展携号转网试点的五省（市）共有超过45万用户办理了号码携带业务。其中，中国电信携入16.8万，携出6.6万；中国移动携入16.2万，携出25万；中国联通携入14.7万，携出16.1万。

过往的部分数据显示，从规模上看，携入中国电信的用户最多，而中国移动的用户携出最高；从携出率上看，中国联通是最高的。这个也非常好理解，中国移动的用户规模最大，仅仅从概率上看，中国移动的潜在携出用户也应该是最多的。所以，最终考察携入和携出情况，还是要从各种比率上分析。

四、广大用户才是携号转网的最大受益者

非常明确地告诉大家，携号转网的最大受益者不是三大运营商中的任何一家。即便某个运营商可能携入用户较多，甚至用户携入量与携出量的比值最大。实际上，携号转网的最大受益者是广大用户。携号转网是以人民为中心的发展理念在通信行业的具体体现之一，更是满足人民群众对信息服务美好向往的有力推进措施。

监管层持续推动携号转网的最大目的，就是放开用户自由选择权，从而督促运营商不断提升服务水平。让用户的用脚投票倒逼运营商的改革加速和服务提升。实践证明，运营商的以人民为中心的发展理念，既需其主动实施，也需要用户的用脚投票予以推动。

实际上，大家可能也已经了解到，从2006年开始试点，直至今日，携号转网还没有在全国范围内实施，其中虽然有技术方面的障碍影响，但是最大的制约影响因素其实在运营商。因为用户的自有流动考验着所有运营商的经营能力。因为三大运营商谁都不敢保证己方就是最大的携入方。

最高层和监管层说得明白，今年11月30日之前，在全国范围内实现携号转网，真正做到“号码在手，说走就走”，以实现用户“携得了、转得快、用得好”为目标。目前工业和信息化部正推动企业加快系统改造和测试，保障用户充分享有携号转网的权益。

向来讲政治的运营商肯定会推动携号转网按期全面实施。在实施之前，三大运营商肯定会不断放出各种福利以提升用户获得感，并最大限度捆绑存量用户。待携号转网全面实施后，我们相信针对用户的服务品质提升和各种福利发放也将会成为常态。