特斯拉削减成本有多认真？连卫生纸都不放过

免费午餐、便捷的班车和喝不完的精品咖啡，硅谷大公司往往以令人羡慕的员工福利而闻名。不过，特斯拉似乎选择反其道而行。

几天前，该公司创始人马斯克（Elon Musk）表示将努力削减成本。现在，特斯拉的部分员工将无法获得免费的卫生厕纸。

消息人士向科技媒体Electrek称，特斯拉的几个工厂团队不仅不再订购办公用品，甚至不再订购卫生纸。这迫使一些员工从家里带来卫生纸，以帮助特斯拉减少开销。

此外，之前特斯拉会聘请外部公司来负责未售车辆的清洗准备工作。而现在，为了降低成本，特斯拉的员工们会将车开回家，并在家中进行清洗。

节流，马斯克是认真的！据Electrek上周报道，马斯克在一封发给所有员工的电子邮件中宣布，他和公司新任首席财务长将亲自审查未来的所有支出。这是在上个季度出现巨额亏损后推出的削减成本的“硬核”计划。

在这封电子邮件中，马斯克称，“检查特斯拉的每一笔支出，无论多小，都是极其重要的”。他还提到特斯拉今年第一季度净亏损达到7亿美元。

即使特斯拉在上个季度末仍然拥有22亿美元的现金储备，但马斯克表示，以他们的烧钱速度，乐观情况不会持续那么久。他说：“即使特斯拉在上个季度末仍然有22亿美元的现金储备，这是一大笔钱，但实际上，按第一季度的烧钱速度计算，我们只有大约10个月的时间来实现收支平衡！”

马斯克还表示，特斯拉新任首席财务官Zach Kirkhorn将审核并签署每一页即将支付的款项，马斯克本人将审核并签署每十页。

这不是马斯克第一次呼吁全公司努力削减成本。去年，在特斯拉首次实现Model 3日产1000辆的产量后，马斯克将注意力转向了成本，并鼓励每个人都做出贡献。

当时，马斯克表示，如果每个人都努力提高效率，哪怕是很小的效率改进，比如“更好的包装密度，或者重新安排流程”，都能产生巨大的影响。这一新的成本削减举措出台之前，特斯拉解雇了许多员工，试图再次降低成本。