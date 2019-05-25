瑞银：2030年自动驾驶出租车市场价值或达2万亿美元

5月25日消息，据国外媒体报道，瑞银集团(UBS Group AG)分析师表示，2030年全球自动驾驶出租车市场价值可能超过2万亿美元，自动驾驶汽车的大规模应用也将会对许多现有行业产生重大的积极影响。

包括戴维·莱斯内(David Lesne)在内的分析人士在一份报告中写道，这一估计是基于瑞银证据实验室(Evidence Lab)对纽约一个自动驾驶出租车车队的模拟。该模拟优化了行驶路线、乘客与车辆的联系，以及运行成本、使用率、利润率和充电站网络规模等指标。他们表示，一旦汽车完全实现自动驾驶，仅纽约目前运营的出租车数量就可能减少三分之二。

他们表示，相关市场价值包括汽车和轮胎制造、电力供应、充电站建设以及支持这项技术所需的半导体等来源。打车服务公司Uber和Lyft等拼车公司可能会走在自动驾驶出租车市场的前列，但瑞银也指出，通用汽车和大众汽车等传统汽车制造商也将发挥主导作用。公用事业、电信运营商、轮胎生产商、芯片制造商和互联网股也可能因此而受益。

分析人士表示，自动驾驶出租车系统在技术上和财务上都是可行的，“一旦达到拐点，我们相信自动驾驶出租车的使用率将大幅上升。”包括西门子公司和ABB公司在内的生产设备行业也“准备好迎接这种转变”。

在埃隆·马斯克(Elon Musk)将自动驾驶出租车技术纳入其掌管的电动汽车公司特斯拉未来发展计划的一部分后，这一概念最近成为人们关注的焦点。Alphabet旗下的Waymo是另一家在该领域有重大计划的知名公司，而德国汽车制造商戴姆勒公司也在调查相关市场。

尽管如此，汽车制造商仍在密切关注消费者对这一技术的反应。此前，备受关注的自动驾驶汽车事故引发了消费者的担忧。业内专家表示，欧洲的自动驾驶汽车测试速度较慢，监管也更为严格，这可能有助于减少事故数量。