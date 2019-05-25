ARM“断供”影响多大？并未击中华为软肋

ARM与华为的“切割”有点出人意料，特别是有ARM中国这座中方控股的“防火墙”存在。

英国广播公司（BBC）本周三引述一份公司内部文件称，英国芯片设计商ARM正在暂停与华为的合作，从而遵守美国的规定。ARM已经指示员工停止与华为及其子公司的“所有有效合同、支持权利以及任何未决合同”，他们不再被允许向华为“提供支持、交付技术（无论是软件、代码或其他更新）、参与技术讨论，或者讨论技术问题。”

ARM在一份声明中表示，正在“遵守美国政府制定的所有最新规定”，但拒绝就其与华为合同的目前状况提供更多信息。华为则表现得相当大度，称“我们重视与合作伙伴的密切关系，但也认识到他们中的一些由于政治动机的决定而承受的压力。我们相信这一令人遗憾的局面能够得到解决，我们的首要任务仍然是继续向全球客户提供世界一流的技术和产品”。

上周三，美国商务部将华为及其68家关联企业列入所谓“实体名单”，禁止其在未经美国政府批准的情况下向美国企业获得元器件和相关技术。周一，美国又决定将对华为的禁令延迟90天实施，理由是华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。

作为应用于当前大多数移动终端设备的处理器设计架构，ARM架构在海思芯片和华为产品中应用广泛，包括脍炙人口的麒麟系列芯片和今年最新发布的用于服务器的鲲鹏920芯片，比如麒麟980的CPU使用了ARM的Cortex A76和Z56微架构，而GPU则使用了ARM的Mali G76内核。但刚刚华为还宣布“所有高端芯片都能自造”，非美国公司的ARM便悍然“断供”且不顾90天的缓冲期存在，其背后原因是什么？

按照ARM的说法，其设计包含美国原产的技术，诚然ARM在美国德州奥斯汀和加州圣何塞都设有研发中心，或许有部分技术来自那里。但“25%的美国原产技术”这一界定本身就比较模糊、具有很大操作空间，英飞凌、松下、东芝、台积电在评估调查后选择了支持华为，一向表现得相当亲近中国（或中国市场？）的ARM显然也能这么做。

实际上，ARM此举很大可能是得到了其母公司日本软银的授意。软银一直在推动旗下美国第三大运营商Sprint与第四大的T-Mobile合并，先前始终无法得到批准、此时刚刚露出曙光，违背美国政府意愿恐怕会惹祸上身、积极逢迎或许能换来绿灯大开。有意思的是，安本正义2013年220亿美元收购Sprint大部分股权、2016年约320亿美元收购ARM，其在阿里巴巴的股权估值超过千亿美元、2016年就曾套现100亿美元。

不过好在这一击并未击中华为软肋。根据C114获得的信息和其他媒体分析，首先，华为已经获得了ARM最新版本ARMv8架构（指令集）的永久授权，最多是无法获得技术支持和后续架构版本的授权，ARM“断供”无法影响其基于已获得的架构设计和开发芯片。华为和海思本身也有能力基于已获得的指令集来对内核进行改进升级，甚至对指令集进行“魔改”，以跟上后续ARM更新版本的性能。

同时，即使未来无法使用ARM架构，华为亦可转投其他架构，比如开源的RISC-V，在GPU设计领域仅次于ARM的Imagination如今也成了中方控股的企业。虽然换上“备胎”同样需要一定时间且难免经历“阵痛”，但相信先前备下的充足库存足以支撑其度过磨合期。

阿基米德说，“只要给我一个支点，就能翘起整个地球”。而以华为的技术实力和对于研发从来不吝投入的作风来看，只要给它一个架构，就能翘起整个产业。